Apple conferma che gli iPhone 16 hanno tutti 8GB di RAM

Per la prima volta nella storia Apple ha rivelato la quantità di RAM proprio in occasione dell’arrivo dei nuovi iPhone 16. In un’intervista con Geekerwan, Johnny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware di Apple, ha confermato che tutti i nuovi modelli hanno 8GB di RAM.

Durante la sua intervista, disponibile integralmente su YouTube, ha spiegato che uno dei motivi principali, che ha spinto i cervelloni di Casa Cupertino ad aumentare di 2GB la RAM degli iPhone 16 rispetto agli iPhone 16, è l’arrivo di Apple Intelligence. Ecco un estratto dell’intervista:

Il nostro obiettivo è costruire i migliori prodotti, offrendo la migliore esperienza utente in assoluto. Per quanto riguarda Apple Intelligence, la DRAM è un aspetto. E quando guardiamo a ciò che stiamo costruendo, che si tratti di silicio, hardware o software, non vogliamo essere dispendiosi in molti modi. Abbiamo molti dati che ci dicono cosa abiliterà una determinata funzionalità e Apple Intelligence è una di quelle caratteristiche molto, molto importanti che vogliamo abilitare. Guardiamo a diverse configurazioni, sia per il calcolo che per la larghezza di banda della memoria e la capacità di memoria. Poi facciamo il giusto compromesso trovando l’equilibrio di ciò che in realtà ha più senso. Quindi, Apple Intelligence è stata una caratteristica importante che ci ha portato a credere che dovevamo arrivare agli 8 GB.

8GB di RAM per iPhone 16: utile non solo per Apple Intelligence

Anche noi avevamo immaginato che Apple Intelligence era uno dei motivi degli 8GB di RAM negli iPhone 16. Tuttavia, Johnny Srouji ha proseguito nell’intervista specificando che questo upgrade non sarà solo utile ad Apple Intelligence:

Detto questo, gli 8 GB saranno di grande aiuto tra le altre applicazioni, inclusi giochi, giochi di fascia alta, giochi con titolo AAA e giochi di fascia alta su dispositivo. Quindi penso che sarà davvero, davvero vantaggioso.

L’altra cosa da tenere a mente, questo è uno dei vantaggi di avere il software, il silicio e il prodotto completamente integrati, è che il team del software, il nostro eccellente team del software, ottimizzerà non solo per l’elaborazione, ma ottimizzerà anche per l’impronta di memoria di ciascuna applicazione. Quindi, non finiscono per sprecare anche memoria.

Quindi, esaminiamo tutti questi compromessi e alla fine, ecco cosa ha senso, e 8GB sono stati la scelta perfetta per noi.

In conclusione, ci siamo appassionati guardando questa intervista dove Srouji ha parlato di dettagli tecnici relativi ai nuovi Apple iPhone 16. Non vediamo l’ora di averne fra le mani uno e poter testare tutta la loro potenza insieme a velocità e prestazioni. Insomma, da quanto abbiamo capito ci troveremo di fronte a uno smartphone stabile e affidabile, anche se con 8GB di RAM.