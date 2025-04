realme 14 Pro, Power Adapter e cuffie Air 6: tre prodotti in un bundle in sconto

Se stai cercando di rimodernarvi con nuovi dispositivi, di alta qualità, con funzionalità tech innovative, c’è un pacchetto che devi acquistare, mentre è ancora in offerta su Amazon. Un bundle unico a un prezzo speciale: su Amazon puoi acquistare lo smartphone realme 14 Pro con il Power Adapter da 120W 3 e gli auricolati Air 6, tutto a soli 399,99 euro, risparmiando ben 132,79 euro, rispetto all’acqusito singolo di ogni oggetto.

Vediamo cosa comprende nel dettaglio l’offerta, a nostro avviso super vantaggiosa.

realme 14 Pro, Power Adapter e cuffie Air 6: il set in sconto

Il realme 14 Pro+ 5G è uno smartphone che offre un’esperienza utente avanzata grazie alle sue caratteristiche tecniche di alto livello. Dispone di un grande display da 6.83 pollici con una risoluzione di 2800 x 1272 pixel e tecnologia OLED, che garantisce immagini nitide e vivide. Il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, costruito con tecnologia a 4 nm, assicura prestazioni fluide e un basso consumo energetico. La fotocamera principale da 50 MP con obiettivo f/1.8 e stabilizzazione ottica è supportata da un teleobiettivo periscopico che offre uno zoom ottico 3x, una caratteristica rara in questa fascia di mercato.

Con 256GB di memoria e 8GB di RAM e una batteria da 6000 mAh, combinata con una ricarica rapida SUPERVOOC da 67W (anche se alcuni modelli supportano fino a 80W), consente di caricare il dispositivo rapidamente.

Insieme allo smartphone, viene fornito un adattatore di alimentazione da 120W e gli auricolari Air 6 Green che offrono un’esperienza audio impeccabile e super nitida. Assicurano bassi profondi e suoni chiari, con design con cavità posteriore bionica indipendente. Sono dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) e supportano anche una modalità a bassa latenza di 55 ms, ideale per il gaming.

Questo pacchetto rappresenta un’offerta completa per chi cerca un sistema di comunicazione e intrattenimento integrato e funzionale. Acquista il bundle a 399,99 euro.