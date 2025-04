Pagamento in attesa di conferma: attenzione alla nuova truffa SMS

Molti utenti stanno segnalando un messaggio che avvisa circa un pagamento in attesa di conferma. Questo avviso sta spaventando molti che, presi dal panico, cliccano sul link per negare l’eventuale transazione in corso. Purtroppo però si tratta di una nuova truffa SMS che sta già mietendo parecchie vittime. Ecco perché occorre prestare attenzione.

Il problema è che questo messaggio di testo arriva spesso con la numerazione della propria banca o del proprio servizio di pagamento digitale. Si tratta di una tecnica molto comune tra i truffatori. La tecnologia spoofing infatti permette a questi criminali di clonare qualsiasi numero telefonico per confondere la vittima che crede di comunicare con una linea ufficiale.

Cliccando sul link l’utente viene reindirizzato presso una pagina fake che imita per grafica e contenuti quella della sua banca o del servizio di pagamento digitale che usa frequentemente. Così, inserendo i propri dati personali e le credenziali di accesso al proprio conto corrente, fornisce tutte queste informazioni ai cybercriminali che possono accedervi senza problemi, completando la nuova truffa SMS.

Come resistere alla nuova truffa SMS

Tutti gli utenti possono resistere e quindi difendersi dalla truffa SMS che sta spopolando tra gli smartphone. La prima cosa da fare è evitare di agire quando si è nel panico. Infatti, in caso di accesso non autorizzato e di pagamenti non confermati, ogni banca o forma di pagamento digitale provvede ad agire tempestivamente.

Quindi niente panico. Basta semplicemente contattare tramite i contatti ufficiali l’assistenza e verificare se la comunicazione arriva da fonti attendibili oppure no. In altre parole, è importantissimo evitare di cliccare su link contenuti in messaggi di testo sospetti. Nessun servizio di pagamento digitale propone soluzioni tramite link in questo modo.

Inoltre, nessun operatore o consulente ti chiederà i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili per accedere al tuo account dove si trovano i tuoi risparmi. Verifica bene la comunicazione e non cliccare mai sui link contenuti in essa. Potresti trovarti di fronte alla nuova truffa SMS.