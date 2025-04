Samsung Galaxy Z Fold 7: le fotocamere rischiano di essere fin troppo ingombranti

Le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 non si fermano, delineando un quadro piuttosto chiaro circa le specifiche tecniche.

Tra le novità più curiose dello smartphone pieghevole di Samsung, ce n’è una che ha fin da subito catturato l’attenzione: ci riferiamo alla sporgenza delle fotocamere sul retro, che sarà più marcata rispetto al modulo presente sul Galaxy Z Fold 6.

Quali novità per le fotocamere posteriori di Samsung Galaxy Z Fold 7?

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 dovrebbe poter contare su un’impressionante fotocamera principale da 200 MP: un notevole salto di qualità rispetto ai 50 MP del Fold 6. Tuttavia, non è chiaro se l’aumento dello spessore sia direttamente collegato all’implementazione della nuova lente. La differenza, in ogni caso, sembra essere minima e probabilmente sarà difficile notarla senza l’uso di appositi strumenti di misurazione.

Purtroppo, per quanto avanzata possa essere questa fotocamera, difficilmente raggiungerà gli standard del Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma assoluto della multinazionale sudcoreana. Nonostante ciò, il Fold 7 promette comunque di offrire prestazioni fotografiche eccellenti, consolidando la sua posizione come uno dei migliori smartphone pieghevoli del 2025.

Esteticamente, un modulo fotografico ancora più pronunciato rischia di far storcere il naso a quegli utenti di Samsung che ricercano design minimalisti. All’atto pratico, il Galaxy Z Fold 7 potrebbe oscillare leggermente di più se poggiato su una scrivania, ma non si tratta di un “effetto collaterale” del tutto imprevisto.

Dal punto di vista tecnico, però, Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà molto da offrire. A bordo troveremo lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, stesso chip che rende il Galaxy S25 Ultra uno dei migliori top di gamma disponibili al momento: questo garantirà prestazioni eccezionali, sia per il multitasking che per le attività più impegnative, come il gaming ed appunto la fotografia.

Certo, in termini di spessore delle fotocamere, la vittoria dell’S25 Ultra è ovvia, nonostante una differenza di appena 0,2 mm in un confronto basato sui render trapelati online. Tuttavia, nella vita reale, Samsung Galaxy Fold 7 saprà certamente dire la sua per quanto riguarda il segmento degli smartphone pieghevoli.