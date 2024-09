iPhone 16: abbiamo i dettagli su RAM, refresh rate e velocità USB

Come da tradizione, Casa Cupertino non pubblica e nemmeno rivela specifiche tecniche in termini di RAM, refresh rate e velocità USB iPhone. Come al solito, anche durante e dopo la presentazione delle novità di Apple all’evento Glowtime, non sono state rilasciate queste informazioni in merito ai nuovi iPhone 16.

Tuttavia, grazie ai “detective tecnologici” oggi siamo a conoscenza di quello che la Mela ci tiene nascosto. Questi esperti, una volta avuti tra le mani i nuovi smartphone iOS, riescono a rilevare questi dati e queste informazioni che, lato funzionalità onestamente potrebbero non servire, ma la verità ci piace sempre tanto.

Onestamente è vero, lato usabilità non è molto importante sapere quanta RAM ha un iPhone 16 visto che tutto gira alla perfezione e in maniera fluida. Tuttavia, avere questa e altre informazioni ci permette di fare paragoni più precisi e anche, diciamocela tutta, toglierci lo sfizio di essere a conoscenza di ciò che Apple non rivela mai.

iPhone 16: quello che ora puoi sapere e che Apple non dice mai

Vediamo quindi quali sono le specifiche tecniche che i nostri investigatori hi-tech sono riusciti a scoprire circa i nuovi Apple iPhone 16. Ricordiamo che sono stati da poco presentati all’evento Glowtime a Cupertino. Ecco un elenco pratico e completo di tutto quello che ora sappiamo in merito a questi nuovi smartphone di Casa Cupertino:

RAM : tutti i modelli di iPhone 16 sono messi in commercio con 8GB di RAM con 2GB di RAM in più rispetto ai predecessori;

: tutti i modelli di iPhone 16 sono messi in commercio con 8GB di RAM con 2GB di RAM in più rispetto ai predecessori; USB : qui dobbiamo distinguere i modelli “base” con USB 2.0 e velocità fino a 480 MB/s dai modelli Pro con USB 3.2 Gen 2 e velocità fino a 1 GB/s;

: qui dobbiamo distinguere i modelli “base” con USB 2.0 e velocità fino a 480 MB/s dai modelli Pro con USB 3.2 Gen 2 e velocità fino a 1 GB/s; Refresh Rate: anche in questo caso dobbiamo distinguere i modelli base con 60Hz dai modelli Pro con 120Hz di frequenza di aggiornamento del display.

In merito ad Apple Intelligence è possibile che solo gli iPhone 16 con 8GB di RAM potranno supportare questa novità in arrivo.