Design rivoluzionario per gli iPhone? Ecco perché bisognerà aspettare il 2027

Nel 2027 ricorrerà il 20° anniversario dell’iPhone: traguardo che Apple intende celebrare con un restyling epocale.

Secondo un report di Mark Gurman su Bloomberg, l’azienda avrebbe pianificando una delle trasformazioni più significative nella storia di questo smartphone. Tra le novità in ballo, spunta l’idea di un iPhone pieghevole, che potrebbe debuttare insieme all’iPhone 19 Pro. Questo modello, secondo le indiscrezioni, sarà caratterizzato da un uso massiccio del vetro, suggerendo un design completamente nuovo.

Quali sorprese ci aspettano durante il 20° anniversario degli iPhone

L’ipotesi di un iPhone interamente in vetro non è del tutto nuova. Già nel 2017, Jony Ive, ex Chief Design Officer di Apple, aveva immaginato uno smartphone realizzato da un unico blocco di vetro. Sebbene tale idea non abbia mai visto la luce, sembra che Apple stia finalmente muovendo o primi passi verso quella direzione. Una possibilità interessante è che il design possa includere un display “avvolgente”, simile al concept di Xiaomi Mix Alpha, in grado di coprire tutti i lati dell’iPhone per raggiungere un’estetica futuristica.

Per quanto riguarda i modelli di prossimi arrivo, come appunto gli iPhone 17 Pro, anche in questo caso assisteremo ad alcuni cambiamenti degni di nota, pur senza l’effetto wow. Contrariamente a quanto suggerito dalle prime anticipazioni, il pannello posteriore sporgente non andrà a determinare un design bicolore. Sarà invece mantenuta un’estetica uniforme, seguendo un unico colore, come quello dell’iPhone 16 Pro ma con dettagli più raffinati. Il modulo posteriore subirà quindi un’importante evoluzione: l’isola delle fotocamere sarà più grande e si estenderà lungo l’intera larghezza del dispositivo, rinnovando sia l’aspetto che le prestazioni della fotocamera.

L’anniversario del 2027 rappresenta un’opportunità unica per stupire il mondo ed Apple sembra pronta a sfruttarla al meglio: che si tratti di un iPhone pieghevole o di un melafonino interamente in vetro, gli utenti della Mela già stanno pregustando un futuro ricco di sorprese.