Apple AirTag, prezzo top: su Amazon con uno sconto imbattibile

L’Apple AirTag è attualmente in offerta su Amazon al prezzo imbattibile di 29,99€, grazie a uno sconto del 23%. Questo rappresenta il prezzo più basso mai registrato per il dispositivo di tracciamento di Apple, un’opportunità imperdibile che non durerà ancora a lungo: ti consigliamo di non fartela scappare!

Il dispositivo è ideale per localizzare oggetti di valore come chiavi, zaini e bagagli. Funziona tramite il chip U1, che permette la comunicazione precisa con altri dispositivi Apple nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth e alla rete “Dov’è“, AirTag è in grado di trasmettere la posizione dell’oggetto smarrito in modo sicuro e anonimo. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere con una certificazione IP67, il che lo rende adatto a tutte le situazioni quotidiane.

Anche se Apple non lo consiglia per questo utilizzo, in realtà l’AirTag se la cava relativamente bene anche con il tracciamento degli animali domestici, come cani e gatti. Su Amazon vendono dei collarini pensati appositamente per questo scopo.

L’AirTag è semplice da usare: basta collegarlo all’app “Dov’è” sul proprio iPhone, attivarlo, e sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione dell’oggetto a cui è attaccato. È alimentato da una batteria sostituibile con un’autonomia di circa un anno, rendendolo pratico e duraturo.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta. Approfittane ora su Amazon prima che sia troppo tardi: con soli 29,99€, garantirai che i tuoi oggetti siano sempre al sicuro e sotto controllo. Cerchi delle alternative all’Apple AirTag convenienti e affidabili? Dà un occhio anche a questo articolo, contiene tantissime soluzioni interessanti.