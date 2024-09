Non solo Apple AirTag: i migliori tracker alternativi per non perdere chiavi e borse

L’Apple AirTag ha guadagnato rapidamente popolarità grazie alla sua integrazione perfetta nell’ecosistema Apple, ma sul mercato esistono molte alternative altrettanto valide, spesso più economiche e con funzionalità aggiuntive. Se stai cercando opzioni su Amazon che possano offrirti le stesse prestazioni o addirittura superarle, ecco alcune delle migliori alternative attualmente disponibili su Amazon ad un prezzo interessante.

Ma prima di addentrarci nelle opzioni dei brand concorrenti, vale la pena di menzionare che proprio l’AirTag di Apple è in offerta su Amazon a soli 29,99€, con un risparmio di 10€ (-23%) sul suo normale prezzo di listino.

Una delle opzioni più conosciute è Tile Pro, che dalla sua offre una lunga portata, oltre che un’ottima durata della batteria. Rispetto agli AirTag, Tile Pro offre un raggio d’azione di circa 120 metri e una batteria sostituibile che dura fino a un anno, rendendolo perfetto per chiavi, zaini o valigie.

L’app Tile consente di tracciare i tuoi oggetti sia su iOS che Android, rendendola versatile per tutti gli utenti. Tuttavia, alcune funzionalità avanzate richiedono un abbonamento al servizio Tile Premium. Il Tile Pro è disponibile su Amazon 45,99€, ma è disponibile anche l’ottimo Tile Mate, che costa solo 24,99€.

Segnaliamo che è presente anche un bundle molto interessante, che include un gran numero di tracker della Tile (tra cui quello in formato tessera per il portafoglio) ad un prezzo conveniente:

Proseguiamo la nostra esplorazione delle migliori alternative all’AirTag parlando del Chipolo ONE, un’opzione estremamente efficace che spicca se non altro per il suo prezzo ultra-competitivo. La sua filosofia vincente? Tanti colori vivaci e nessun abbonamento mensile per le funzioni principali.

Chipolo ONE ha una portata di circa 60 metri e include una funzione utile per ritrovare il telefono: basta premere il pulsante sul tracker per far suonare lo smartphone. La batteria è sostituibile e ha una durata di circa due anni. Nota negativa? Non è compatibile con l’app Dov’è di Apple. In compenso l’app ufficiale – disponibile sia su iOS che su Android – funziona alla grande. Prezzo: 25€, oppure 100€ per il pack da 4.

Se cerchi un’opzione ancora più economica, FiloTag, un prodotto sviluppato da un’azienda italiana, potrebbe essere la soluzione ideale. Venduto spesso su Amazon a prezzi molto competitivi (circa 20-25 euro per unità), FiloTag si basa su una connessione Bluetooth con un raggio di circa 80 metri. Il suo design è semplice ma funzionale, con una batteria CR2032 sostituibile e uno speaker abbastanza potente. Niente tracking su lunga distanza. Attualmente è possibile acquistare il bundle da due tracker a soli 44€.

Concludiamo questa lista con quella che probabilmente è la nostra alternativa preferita. Il Nutale Air Pro non si limita ad offrire il tracking via Bluetooth, ma ha anche la localizzazione via GPS. Inoltre, è perfettamente compatibile con l’app Dov’è di Apple, cosa che lo rende una delle migliori alternative all’AirTag per gli utenti Apple. Il Nutale Air Pro è un dispositivo compatto e leggero, con un prezzo competitivo di circa 28 euro, ed è spesso in offerta su Amazon. In questo momento lo puoi acquistare a 27,99€:

Ancora non ti basta? Allora dai un occhio anche a queste alternative all’AirTag super-economiche e tutte in offerta su Amazon: