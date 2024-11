Android 16: e se vi svelassimo fin da ora la data di uscita ufficiale?

Google ha confermato che Android 16 arriverà molto presto. Una scelta che segue direttamente la nuova strategia di lancio adottata da Big G per i suoi dispositivi: quest’anno, i Pixel 9 sono usciti prima del previsto ed il Pixel 9a, in arrivo nel 2025, sarà svelato con due mesi d’anticipo.

A differenza di Android 15, che ha debuttato a metà ottobre, Android 16 arriverà il prossimo 3 giugno, sia per l’Android Open Source Project (AOSP) e sia come aggiornamento OTA per i dispositivi Pixel.

Android 16 verrà presentato il 3 giugno 2025

Uno dei principali motivi di questo lancio anticipato sta nel voler permettere ai nuovi dispositivi che usciranno in estate ed in autunno di integrare Android 16 fin da subito, garantendo agli utenti l’accesso alle ultime novità. Questa programmazione offre inoltre a Google la possibilità di introdurre successivamente un aggiornamento intermedio focalizzato sulle innovazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale, con lo scopo di rendere più agevole l’adozione di nuove funzionalità da parte di sviluppatori e produttori.

Negli ultimi anni, Google ha progressivamente anticipato i lanci, abbandonando l’abitudine di presentare i Pixel ad ottobre. L’arrivo anzitempo dei Pixel consente infatti di evitare la sovrapposizione con le uscite della concorrenza, come gli iPhone, e di far coincidere il periodo più intenso delle vendite con l’inizio della stagione autunnale. I Pixel 9 hanno beneficiato di tale scelta, ottenendo un riscontro di pubblico positivo anche grazie alla maggiore stabilità del software Android 15, con un’esperienza d’uso priva dei bug che spesso caratterizzano le uscite simultanee di hardware e software.

Con Android 16 in arrivo a giugno, il Pixel 10 non sarà quindi strettamente legato al rilascio di questa nuova versione dell’OS: una scelta che potrebbe determinare benefici in termini di stabilità, come già successo proprio con i Pixel 9. Google spera di mantenere questa tendenza anche per i futuri dispositivi, rendendo l’ecosistema Android ed i Pixel sempre più competitivi, così da soddisfare al meglio i consumatori.