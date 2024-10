Pixel 9a sarà più potente del previsto: ecco le caratteristiche tecniche

Pixel 9a, il cui lancio è previsto per il mese di marzo, sta già attirando l’attenzione su di sé per via delle anticipazioni circolate in rete ultimamente.

I rumor contribuiscono a delineare alcune delle caratteristiche più interessanti, confermando come Google continui ad investire sulla gamma “a”, che include i modelli dal costo più accessibile.

Google Pixel 9a: cosa sappiamo al momento

Con uno schermo Actua da 6,3 pollici e una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz, Google Pixel 9a si allinea con il modello Pixel 9 in termini di dimensioni, pur essendo leggermente più compatto (154,7 x 73,3 x 8,9 mm). Questo aumento rispetto al Pixel 8a si accompagna ad un’espansione della batteria, che raggiunge una capacità di 5.000 mAh. La ricarica cablata resta a 18 W, affiancata da una ricarica wireless a 7,5 W: una novità in questa fascia di prezzo. La velocità di ricarica è comunque inferiore rispetto a quella delle versioni 9 e 9 Pro, inoltre manca la ricarica inversa.

Il comparto fotografico mostra qualche aggiornamento interessante, pur restando meno potente rispetto a quello dei fratelli maggiori. Si prevede una fotocamera principale da 48 MP e una ultra-grandangolare da 13 MP, mentre la fotocamera frontale sarà un’unità da 13 MP. Sebbene le risoluzioni siano inferiori rispetto alle lenti del Pixel 9, ci si aspetta comunque prestazioni fotografiche di buon livello, considerando l’ottimizzazione software che caratterizza i Pixel.

Un aspetto interessante è il prezzo, che dovrebbe rimanere sui $499, confermando la competitività del Pixel 9a rispetto ai modelli di fascia media. Con un costo invariato, ma una batteria più capiente ed uno schermo più ampio e prestante, Google sembra quindi puntare sull’ottimo rapporto qualità-prezzo, attirando i consumatori che cercano le caratteristiche distintive dei Pixel senza però spendere una fortuna. Anche la classificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere è confermata, il che conferisce ulteriore affidabilità a Google Pixel 9a.