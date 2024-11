iPhone 17: tutti i modelli con il display che avreste sempre voluto?

Le voci sulle possibili novità in arrivo con la gamma dei nuovi iPhone 17 di Apple si intensificano settimana dopo settimana, lasciando presagire caratteristiche tecniche in grado di fare la differenza rispetto alle precedenti unità.

Secondo le anticipazioni fornite dalla testata ET News, Apple potrebbe estendere la tecnologia LTPO, attualmente riservata ai display dei modelli Pro, in favore di tutti gli iPhone 17 in uscita nel 2024.

Display a 120 Hz per tutti i nuovi iPhone 17?

Con il passaggio agli schermi LTPO, ogni iPhone 17 potrebbe supportare una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, eliminando il divario tra le versioni standard ed i modelli Pro. Una scelta a tratti obbligata in ottica di mercato, specie considerando come molti smartphone Android, anche di fascia media, includano già i display con refresh rate fino a 120 Hz.

La tecnologia LTPO anche a bordo delle unità standard e Plus di iPhone 17 offrirebbe notevoli vantaggi: oltre alla maggiore fluidità durante lo scorrimento delle immagini e le animazione, questi pannelli sono in grado di ridurre la frequenza d’aggiornamento fino ad 1 Hz per operazioni statiche, come leggere un ebook o durante l’esecuzione della modalità Always-On. Tale capacità di adattare dinamicamente la frequenza d’aggiornamento in base all’utilizzo non solo ottimizza le prestazioni grafiche ma consente anche un risparmio energetico significativo, riducendo il consumo della batteria nelle situazioni in cui sarebbe inutile un’elevata velocità d’aggiornamento.

Non è la prima volta che emergono voci a sostegno dell’adozione “universale” di schermi a 120 Hz sugli iPhone: in precedenza, anche l’esperto Ross Young ed il sito coreano The Elec avevano avanzato simili previsioni. Se confermata, questa scelta potrebbe allineare Apple agli standard del mercato, rispondendo alla richiesta degli utenti di ottenere un’esperienza d’uso più uniforme e competitiva anche sui modelli non Pro.

Con i nuovi iPhone 17, quindi, Apple potrebbe fare un ulteriore passo verso la maggiore “parità” a livello di prestazioni del display, mantenendo i vantaggi dei modelli Pro in altre specifiche distintive come le fotocamere ed i materiali.