Android 15 ufficiale: tante novità e notevoli passi avanti per la privacy

Google ha finalmente rilasciato Android 15, l’ultimo grande aggiornamento del 2024 che, almeno nelle fasi iniziali, sarà disponibile solo sui dispositivi Pixel.

Il nuovo sistema operativo porta con sé una serie di novità interessanti, che migliorano la sicurezza e l’usabilità dei dispositivi Android.

Quali sono le nuove funzioni di Android 15

Immagini

Una delle funzionalità più attese di Android 15 è il Theft Detection, che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere quando un telefono viene rubato dalle mani del proprietario. In tal caso, il dispositivo si blocca automaticamente e l’utente può attivare il Remote Lock per proteggere i dati personali. Inoltre, i malintenzionati dovranno affrontare requisiti di autenticazione più severi, riducendo così le possibilità di resettare il dispositivo per rivenderlo.

Fra le altre novità di Android 15 abbiamo la funzione “Spazio privato", pensata per chi desidera mantenere alcune app o dati al sicuro da occhi indiscreti. Questo spazio può essere completamente nascosto e per accedervi sono richiesti più passaggi di autenticazione. Si tratta di un ulteriore livello di privacy, utile per separare contenuti sensibili dal resto delle informazioni presenti sul dispositivo.

L’aggiornamento di Android 15 introduce anche miglioramenti per dispositivi con schermi di grandi dimensioni, come tablet e dispositivi pieghevoli. Gli utenti possono ora bloccare o sbloccare la barra delle applicazioni e personalizzare meglio il layout per un multitasking più fluido. C’è anche la possibilità di aprire simultaneamente app come Google Drive e Gmail per facilitare operazioni di trascinamento, nonché salvare combinazioni di app per un accesso rapido tramite un’icona personalizzata.

Per gli appassionati di fotografia, Android 15 migliora le performance in condizioni di scarsa luminosità ambientale, sia con la fotocamera nativa che con app di terze parti. Inoltre, le app di messaggistica degli operatori possono ora sfruttare la connettività satellitare per inviare e ricevere messaggi, mentre l’accesso alle app Passkey è semplificato con un singolo tocco.

Android 15 dimostra il continuo impegno di Google nel migliorare l’esperienza utente, bilanciando sicurezza, praticità e nuove tecnologie.