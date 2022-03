Android 13 taglia col passato: Google abbandonerà questa tradizione

Qualche settimana fa, a seguito del rilascio della Developer Preview 1 di Android 13, avevamo scoperto che la compagnia faceva riferimento al nuovo sistema operativo con il nome del dolce più amato dagli italiani: Tiramisù.

Ebbene, in queste ore sembra abbastanza evidente che il colosso di Mountain View voglia ufficialmente mandare in pensione questa curiosa e singolare pratica di marketing abbandonando il nome dei dessert.

Android 13 non si chiamerà più “Tiramisù”: Google dà un taglio a questa vecchia tradizione

Infatti, stando alle informazioni pubblicate dal sempre affidabile Mishaal Rahman su Twitter, ex penna di alto livello di XDA, sembra proprio che l'azienda abbia intenzione di abbandonare i nomi dei dessert preferendo invece nomi più “user-friendly.”

Instead of showing "Tiramisu" as the Android version, Google plans to make future Android 13 previews show a more user-friendly name in settings.https://t.co/qKc3HmpMVR pic.twitter.com/AIwu2m8xEp — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 1, 2022

Lo stesso Rahman ha pubblicato alcune immagini in allegato al tweet che confermano l'intenzione di Google di scegliere soluzioni evidentemente più semplici anche da ricordare. In realtà non si tratta di una novità in tutto e per tutto: già in passato, ovvero da Android 10 in poi, la compagnia aveva smesso di assegnare pubblicamente nomi di dessert per le nuove versioni di Android limitandosi a farne riferimento solo internamente (a livello di codice) e durante le varie fasi di sviluppo.

Piccoli cambiamenti a parte per quanto riguarda i nomi di dessert, Google ha davvero un gran numero di novità in serbo per il lancio del successore di Android 12. A tal proposito, abbiamo realizzato un focus apposito con le 5 migliori funzionalità che saranno presenti su Android 13 che fa da coro al focus sulle migliori feature che sono state scovate all'interno della Developer Preview 1 di Android 13.

Ricordiamo, infine, che secondo la roadmap ufficiale pubblicata da Google qualche settimana fa, il nuovo sistema operativo verrà presentato entro la fine del terzo trimestre e l'inizio del quarto trimestre di quest'anno, quindi attorno al mese di settembre/ottobre, assieme alla serie di smartphone Google Pixel 7.