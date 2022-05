Android 13 non arriverà su questi device Samsung: la lista completa

Giorno dopo giorno ci avviciniamo alla data di rilascio di Android 13 che, seppure non meglio specificata da Google, sappiamo che cadrà durante il Q4 di quest’anno: a tal proposito, nonostante l’ottimo lavoro di Samsung per quanto riguarda il supporto software, alcuni dei suoi smartphone non riceveranno il nuovo sistema operativo di Google.

Il colosso sudcoreano è l’unico OEM Android a offrire 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi nuovi smartphone Galaxy, ma purtroppo i modelli con qualche anno di troppo sulle spalle non rientreranno nel pool dei device che potranno godere delle numerose novità di Android 13 e della One UI 5.0.

Android 13 non arriverà su questi smartphone di Samsung

Sebbene non ci sia una comunicazione ufficiale da parte del team di sviluppo di Samsung, sappiamo con certezza quasi matematica che i device sottostanti resteranno fermi ad Android 12:

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Fold

Gli smartphone sopracitati continueranno a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza (chi a cadenza mensile chi a cadenza trimestrale) ma Android 13 sarà off-limits, a eccezione di chi si trova a proprio agio con il modding e deciderà di installare una delle tante custom ROM sicuramente aggiornate al nuovo OS di Google, come la LineageOS.

Se però vuoi spendere poco e avere la certezza che il tuo nuovo device riceverà l’aggiornamento ad Android 13 a partire dal Q4 di quest’anno, non devi assolutamente farti scappare l’incredibile offerta Amazon su Samsung Galaxy A52s 5G. Il medio gamma di riferimento del colosso sudcoreano ti arriva a casa in 1 giorno e con i servizi di spedizione rapida Prime con il 43% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.