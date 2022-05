Android 13: un pulsante stopperà all'istante le app in background

La gestione delle applicazioni Android in background è sempre un argomento spinoso, soprattutto considerando la policy piuttosto aggressiva introdotta da Android 12 che tende a “punire” con un po’ troppa facilità le applicazioni che si muovono in background.

Con Android 13, però, Google ha in programma di aggiungere un pulsante rapido per dare modo agli utenti di chiudere rapidamente le app in background.

Con Android 13 basterà un semplice pulsante per chiudere le app in background

Com’è possibile notare nelle immagini sottostanti, infatti, tirando giù il menu a tendina di Android 13 e tappando sull’icona del tasto di accensione, ecco apparire la lista delle applicazioni attive in background con il relativo tasto per stopparle.

Come sottolineano giustamente i colleghi di SmartDroid, il nuovo pannello mostrerà solo le applicazioni che sono “realmente” attive in background, come ad esempio quelle per il conteggio dei passi, e non quelle invece in secondo piano.

Le migliori novità della Beta 1 di Android 13

Sono molte le novità presenti nella Beta 1 di Android 13, tra cui:

Controlli per la privacy ancora più granulari;

Interfaccia ancora più personalizzabile con il Material You;

Clipboard potenziata per modificare al volo testi e immagini;

Accessi semplificati per la smart home direttamente dalla lock screen;

Nuova UI per il widget audio nel menu delle notifiche.

