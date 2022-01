Android 13 cambia la gestione delle notifiche: ecco come

Dopo i leak di Android 13 emersi in questi giorni che vedono il lavoro del team di sviluppo di Google concentrato sui nuovi temi dinamici del Material You, il cambio rapido del profilo utente dalla lockscreen, il nuovo sistema di attivazione di Google Assistant, la nuova UI per i dispositivi audio in riproduzione e la scansione rapida dei codici QR tramite un apposito toggle, in queste ore abbiamo l'opportunità di scoprire il nuovo permesso di gestione delle notifiche che troverà posto su Android 13.

Ecco il nuovo permesso di gestione delle notifiche di Android 13

Come si può notare dall'immagine sottostante, nel momento in cui un'applicazione vorrà inviare una notifica dovrà prima ricevere il permesso da parte dell'utente. Quest'ultimo potrà accettare o rifiutare l'invio delle notifiche in un inedito pannello, la cui azione verrà ricordata per tutto il tempo in cui l'app sarà installata sul dispositivo munito di Android 13.

Il nuovo pannello di gestione delle notifiche ruota attorno al processo runtime POST_NOTIFICATIONS che si occuperà anche di ricordare la scelta da parte dell'utente. È lecito presumere che l'utente continuerà ad avere la possibilità di tornare sui suoi passi per consentire o bloccare l'invio delle notifiche tramite un apposito pannello delle Impostazioni di Android 13, ma da questo punto di vista non abbiamo informazioni a riguardo.