Android 13 renderà più semplice cambiare profilo utente: ecco come

Proseguono a ritmo sostenuto le novità in arrivo su Android 13 che, dopo l’arrivo di un nuovo sistema di attivazione di Google Assistant, la nuova UI per i dispositivi audio in riproduzione, un sistema simile a Handoff di Apple e la scansione rapida dei QR code tramite un quick toggle, si sta preparando anche a semplificare e velocizzare il cambio utente rapido direttamente dalla lock screen.

Android 13 offrirà un nuovo sistema di cambio utente rapido

Infatti, valutando la novità pubblicata in rete in queste ore, apprendiamo che il team di sviluppo di Google sta lavorando a un inedito sistema che offrirà la possibilità di cambiare utente “al volo” direttamente dalla schermata Keyguard; per i meno informati sul sistema Android si tratta della sezione del sistema operativo che si occupa di gestire lo sblocco del device dopo aver inserito il codice PIN o il pattern corretto.

L’immagine soprastante mostra come apparirebbe l’interfaccia di cambio utente rapido una volta introdotta: subito sotto l’immagine del profilo si può notare un comodo menu a tendina dove si ha la possibilità di scegliere se accedere al dispositivo come “account proprietario”, “normale” oppure “limitato”. Non è ancora chiaro se alla fine Google apporterà ulteriori modifiche alla UI e al sistema di accesso nel corso dello sviluppo di Android 13, ma nel mentre apprezziamo la volontà del gigante di Mountain View di offrire un vero sistema operativo multiutente.