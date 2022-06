Android 13 arriverà su questi smartphone OnePlus: la lista completa

L’arrivo della Beta 3 di Android 13 sottolinea ancora una volta quanto ormai manchi poco all’arrivo della versione stabile del nuovo sistema operativo di Google. OnePlus è senza ombra di dubbio uno tra i tanti OEM Android che già adesso sta testando tutte le novità di Android 13, talaltro già disponibile in beta per OnePlus 10 Pro, ma come ben sappiamo non tutti i device del colosso cinese saranno aggiornati al nuovo OS quando sarà rilasciato ufficialmente durante il Q4 di quest’anno.

L’azienda, infatti, è una delle tante a tenere fede a una policy degli aggiornamenti che in alcuni casi prevede addirittura 1 solo aggiornamento Android, come per OnePlus Nord N200 5G aggiornato proprio in queste ore ad Android 12; fortunatamente la maggior parte dei top di gamma e dei nuovi modelli Nord saranno eventualmente aggiornati al nuovo OS nel corso di quest’anno e nei primi mesi del prossimo.

Tutti gli smartphone OnePlus che saranno aggiornati ad Android 13

Ecco la lista completa degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google:

OnePlus 10R

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus 10 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

Nel caso in cui il tuo smartphone OnePlus non fosse presente all’interno della sopracitata lista e fossi interessato a un device che evidentemente sarà aggiornamento al nuovo OS di Google, ti segnaliamo che l’ottimo e potente OnePlus 10 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Ricordiamo che il device è stato presentato con Android 12 e la skin OxygenOS 12.1 e riceverà tre aggiornamenti software, ovvero fino all’arrivo di Android 15.

