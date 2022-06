Android 13 Beta 3: tutte le novità note e quelle nascoste

Nei giorni scorsi Google ha rilasciato la Beta 3 di Android 13 e, puntuale come sempre, a distanza di poco tempo abbiamo la possibilità di scoprire insieme quali sono le più importanti novità all’interno e anche quelle piccole chicche che sono state scovate dagli addetti ai lavori.

L’arrivo della Beta 3 di Android 13 segna l’ingresso nella fase denominata “Platform Stability”, ovvero uno stadio in cui gli elementi cardini del sistema operativo (API, NDK e SDK) non vengono più modificati e sono ormai da considerarsi definitivi.

Android 13 Beta 3: ecco tutte le novità all’interno della nuova build

Il rilascio della prossima beta rappresenterà l’ultima build del sistema operativo prima del lancio finale che, come ormai sappiamo con certezza, coinciderà con il lancio della serie Google Pixel 7 durante il mese di settembre/ottobre.

Sebbene la Platform Stability solitamente non vede la presenza di numerose novità software, in realtà sono emersi interessanti dettagli che riguardano l’interfaccia utente e non solo:

Il widget At a Glance del Pixel Launcher inizia a mostrare la segnalazione della torcia accesa del telefono;

Nelle impostazioni del Pixel Launcher è adesso possibile attivare i suggerimenti web direttamente dalla barra di ricerca;

La barra di navigazione inferiore è adesso più larga e spessa;

Nuova interfaccia di configurazione per lo scanner delle impronte digitali;

La categoria Fast Pair è stata rimossa dalle impostazioni del telefono;

Il Pixel Launcher ha adesso una griglia 6×5;

Il widget della batteria del Pixel Launcher offre nuovi layout da scegliere;

Bug fix e miglioramenti delle prestazioni sotto il cofano.

