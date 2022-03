Android 13 Hub Mode: a cosa serve la nuova feature per i tablet?

L'introduzione della Developer Preview 1 di Android 13 ha svelato molte delle novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google: a distanza di alcune settimane, scavando nel codice è ancora possibile intravedere alcune novità che saranno disponibili al lancio di Android 13, come il nuovo Hub Mode per i tablet.

Come sappiamo l'arrivo imminente di Android 12L migliorerà di molto l'esperienza di utilizzo del sistema operativo sui tablet, ma sembra che il colosso di Mountain View abbia intenzione di spingere sul pedale dell'acceleratore con l'arrivo di Android 13 – previsto a fine Q3 e inizio Q4 secondo la roadmap ufficiale.

Android 13 introdurrà una nuova Hub Mode per i tablet: a cosa servirà?

In base alle nuove indicazioni scovate da Esper all'interno della Developer Preview 1 di Android 13, il nuovo sistema operativo introdurrà una nuova Hub Mode per rendere più semplice il passaggio delle applicazioni tra i diversi profili utente: si tratta di una importante novità considerando che, ad oggi, con Android 12, non è possibile trasferire le applicazioni tra i vari profili utente.

Inoltre, sembra che la modalità Hub Mode permetta agli utenti di impostare “reti sicure” per consentire il trasferimento delle applicazioni (e dei dati utente) a patto di essere connessi alle sopracitate reti. In aggiunta al nuovo Hub Mode, sembra che su Android 13 sarà presenta anche una “modalità bambini” che permetterà di bloccare lo schermo del tablet Android per impedire di uscire da un'applicazione a seguito di alcuni tap sullo schermo; in sostanza si tratta di un miglioramento della funzione già disponibile da adesso.

Le novità più interessanti in arrivo con Android 13

Tra le tante nuove feature della Developer Preview 1 di Android 13, abbiamo selezionato quelle che per noi rappresentano le 5 novità più ghiotte di Android 13. Restate sintonizzati su queste pagine per scoprire tutte le nuove funzionalità che Google introdurrà sul nuovo sistema operativo mobile.