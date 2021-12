Pixel 6: arriva la patch di dicembre con un fiume di novità

Dopo aver decido di rinviare di una settimana l'introduzione della patch di dicembre su Android 12 per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, in queste ore il colosso di Mountain View ha iniziato il rollout dell'update al cui interno sono integrate una quantità incredibile di correzioni. Alla data di pubblicazione della news l'aggiornamento OTA dovrebbe essere disponibile già in Italia anche con le factory image ufficiali.

Ecco le patch di dicembre per Google Pixel 6 e 6 Pro

Con un peso complessivo di 215 MB, il team di sviluppo di Google si è focalizzato sulla correzione di numerosi bug e ottimizzazioni che riguardano le prestazioni del sensori di sblocco, dell'audio tramite Bluetooth, delle prestazioni relative al Quick Tap e non solo. All'interno dell'update trova posto anche il supporto UWB per Google Pixel 6 Pro e la possibilità di personalizzare il tempo di risposta di Google Assistant a seguito di una pressione prolungata sul tasto di accensione/spegnimento.

Inoltre, secondo le informazioni pubblicate da Google, l'aggiornamento di oggi introduce anche il supporto della ricarica a 23 W per la seconda generazione del Pixel Stand.

Ecco alcuni punti salienti dell'aggiornamento in rollout (il changelog completo è disponibile al link in calce alla news):

Applicazioni corretto il bug che causava l'attivazione di una chiamata con Google Assistant corretto un bug che comportava il blocco della UI in determinate circostanze

Batteria e consumi migliorate le performance della batteria e della gestione delle calore in determinate situazioni miglioramento delle prestazioni di ricarica wireless corretto un bug che causava la visualizzazione errata dell'utilizzo della batteria nelle impostazioni

Sensori biometrici miglioramenti generali circa la stabilità e le prestazioni del sensore di sblocco

Bluetooth corretto un bug che causava la trasmissione di audio distorto tramite il Bluetooth corretto un bug relativo alla personalizzazione del volume con alcuni dispositivi Bluetooth

Fotocamera miglioramento generale delle prestazioni di anteprima miglioramento generale delle prestazioni e stabilità della fotocamera miglioramento generale dell'auto focus miglioramento del colore d'immagine nell'anteprima



Se avete un Google Pixel 6/6 Pro potete scaricare il nuovo aggiornamento software tramite l'apposito pannello nelle impostazioni di sistema.

