Amazon, oggi arrivano SORPRESE: nuovi prodotti smart in arrivo

Per oggi, 20 settembre, Amazon ha in programma un evento decisamente interessante per gli utenti che apprezzando i dispositivi smart dei suoi brand. Infatti, sebbene non si sappia ancora molto, durante il keynote è certo che saranno lanciati nuovi prodotti. Ecco quali novità aspettarsi e quando sarà possibile conoscerle in via ufficiale.

Evento Amazon del 20 settembre: le novità in arrivo

Con grande probabilità, protagonisti dell’evento saranno i nuovi sistemi per smart TV. Dunque, è assai probabile che in arrivo ci siano nuovi Fire TV Stick, pronti a offrirti il meglio dell’intrattenimento, rendendo intelligente qualsiasi schermo o televisore dotato di ingresso HDMI. Addirittura, potrebbero arrivare dei nuovi modelli di televisione con integrato il sistema intelligente Fire TV.

Non è da escludere nemmeno che in arrivo ci sia una nuova serie di smart speaker: la line up di Echo potrebbe quindi arricchirsi. Ancora, potrebbe essere lanciata una nuova versione degli ormai celebri auricolari Echo Buds, ancora fermi alla seconda generazione. A seguire, è possibile che Amazon decida di aggiornare anche la sua lineup – apprezzatissima di eBook reader.

Per finire, non è da escludere che il colosso dell’e-commerce decida di lanciare anche delle novità software, che potrebbero rendere più intelligente l’assistente vocale Alexa oppure impreziosiranno i sistemi per smart TV.

Come anticipato, non ci sono leak e indiscrezioni: è praticamente impossibile sapere con precisione in anticipo cosa lancerà Amazon fra qualche ora. Considerando quando l’azienda ami sperimentare e far sognare gli utenti, non è da escludere che vengano introdotte anche novità ancora in fase di prototipo, sia hardware che software.

Ad ogni modo, solo una manciata di ore ancora e poi – nella serata di oggi – saremo in grado di raccontare con precisione quali prodotti sono stati lanciati e – soprattutto – quando saranno disponibili all’acquisto.

