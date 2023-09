Amazon novità a raffica: TUTTI i nuovi prodotti annunciati (e disponibili)

Curioso di sapere quali siano i nuovi prodotti a marchio Amazon, annunciati oggi anche per il mercato italiano? Ecco quali sono i dispositivi che si possono, o si potranno, già acquistare in preordine anche da noi.

Amazon, nuovi prodotti: ecco quelli disponibili in Italia

Non tutti, ma molti di loro. Sicuramente, ci sono quelli ai quali gli utenti italiani sono più legati, come le celeberrime chiavetta Fire TV. De seguito, un elenco completo delle novità.

Fire TV Stick 4K e 4K Max di ultima generazione

con le nuove chiavette, il sistema di intrattenimento per televisori diventa ancora più smart. Trovi in preordine entrambe le versioni:

Se lo desideri, puoi approfondire tutti i dettagli dei nuovi dispositivi nel nostro articolo dedicato.

Echo Show 8 2023 ed Echo Hub: smart display potentissimi

Ci sono anche due nuovi smart display fra le novità Amazon di oggi. Il primo è la nuova edizione dell’iconico Echo Schow 8 mentre il secondo – Echo Hub – è un pannello intelligente, che si pone come centro di controllo della casa. De seguito, la loro disponibilità:

Se desideri approfondire, leggi il nostro articolo dedicato ai nuovi display intelligenti con Alexa.

Ring Stick Up Cam Pro: il nuovo modello

Spazio anche alla videosorveglianza, fra le novità, con Ring Outdoor Camera Pro disponibile con tre sistemi di alimentazione differenti: a batteria, con ricarica tramite pannello solare oppure con alimentazione tramite cavo elettrico. Il dispositivo offre una qualità video eccezionale con risoluzione HDR a 1080p e comunicazione bidirezionale avanzato per una chiara visione e ascolto di ciò che accade fuori casa. Grazie alla rilevazione di movimento 3D e alla mappa vista dall’alto, potrai individuare con precisione quando e dove si verifica un evento di movimento. Inoltre, la visione notturna a colori garantisce immagini vivaci 24 ore su 24. Già disponibile, si può acquistare in preordine a partire da 179,99€.

Eero Max 7: il sistema WiFi più potente

Per finire, spazio a eero Max 7, un sistema Wi-Fi che offre prestazioni eccezionali per una rete veloce e affidabile. Con due porte Ethernet da 10 Gigabit, è possibile sfruttare velocità via cavo fino a 9,4 Gbps, velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità di backhaul multi-gigabit per una connettività davvero potente. La tecnologia Wi-Fi 7 offre il doppio della velocità del Wi-Fi 6, consentendo una maggiore capacità, una latenza ridotta e un’efficienza di rete ottimizzata. Grazie alla tecnologia TrueMesh, identifica il percorso ideale per il trasferimento dati, garantendo un accesso a Internet veloce e affidabile. Con una copertura Wi-Fi mesh fino a 232 metri quadrati e la capacità di connettere oltre 200 dispositivi, questo sistema è perfetto per case di qualsiasi dimensione. Il nuovo sistema sarà presto disponibile su Amazon a 699€.

Insomma, le novità hardware introdotte oggi da Amazon, e disponibili per il mercato italiano, sono parecchie. Sicuramente, i prezzi rimangono competitivi mentre la qualità non subisce variazioni verso il basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.