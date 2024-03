Amazfit rivoluziona i wearable con Zepp OS 3.5 e Zepp Flow

Nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, Zepp Health ha sollevato il sipario su un nuovo capitolo nell’evoluzione dei dispositivi indossabili, presentando il sistema operativo Zepp OS 3.5 caratterizzato dalla funzione innovativa Zepp Flow. Questo annuncio segna un punto di svolta nel settore, poiché gli smartwatch Amazfit di Zepp Health diventano i primi al mondo ad abbracciare completamente un’interfaccia utente linguistica (LUI) alimentata da un’intelligenza artificiale ad ampio modello linguistico (LLM AI) inclusa nel proprio sistema operativo.

Rivoluzione Zepp Flow: Un’esperienza utente senza precedenti

Zepp Flow non è solamente un assistente vocale ma rinnova il modello di base nell’interazione tra utente e dispositivo. Il nome stesso, “Flow”, evoca fluidità e intuizione, riflettendo l’esperienza senza sforzo di cui gli utenti possono godere. Eliminando la necessità di comandi predefiniti, Zepp Flow consente agli utenti di esprimersi liberamente, comprendendo e rispondendo alle loro richieste in modo intuitivo. Questo livello di interazione porta l’IA a un nuovo livello, rendendo gli smartwatch Amazfit non solo compagni, ma veri e propri assistenti nella vita quotidiana.

La visione di Zepp Health per il futuro dell’intelligenza indossabile

Zepp Health, con una presenza globale e una vasta base di utenti che supera i 42 milioni di persone, si impegna a ridefinire il concetto di salute e benessere attraverso la tecnologia. Zepp Flow rappresenta un passo avanti significativo in questa missione, unendo l’IA alla vita quotidiana in modo armonioso. Con una dedizione alla connettività e alla collaborazione tra i suoi brand, Zepp Health si pone a nuova guida dell’innovazione nel settore dei dispositivi indossabili, ponendo le basi per un futuro in cui la tecnologia migliora veramente la vita delle persone.

Il nuovo sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale si basa su tre caratteristiche principali, volte e semplificare le interazioni e velocizzare qualsiasi operazione:

Conversazione naturale : Gli utenti possono esprimersi liberamente senza dover memorizzare comandi specifici.

: Gli utenti possono esprimersi liberamente senza dover memorizzare comandi specifici. Riconoscimento efficiente : Zepp Flow comprende rapidamente e accuratamente il parlato dell’utente, garantendo un’interazione fluida.

: Zepp Flow comprende rapidamente e accuratamente il parlato dell’utente, garantendo un’interazione fluida. Comprensione precisa: Basta descrivere ciò che si desidera e Zepp Flow si occupa del resto.

Ad esempio, possiamo facilmente programmare una riunione, consultare i parametri relativi ad attività fisica e salute, rispondere ad un messaggio o modificare le impostazioni dell’orologio con una semplice frase in linguaggio naturale.

Disponibilità degli aggiornamenti

Zepp OS 3.5 e Zepp Flow saranno inizialmente disponibili per gli utenti di Amazfit Balance (che abbiamo provato qui) nei paesi di lingua inglese, con un’espansione pianificata per altre regioni nei mesi successivi. Nello specifico, la lingua italiana sarà disponibile a partire dal prossimo 1° maggio.

Gli aggiornamenti del firmware saranno poi rilasciati gradualmente anche per gli altri modelli di smartwatch, includendo Cheetah, Cheetah Pro, Falcon, T-Rex Ultra e Active.