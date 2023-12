Amazfit Balance: la prova dello smartwatch con batteria da 14 giorni

Amazfit è un brand che apprezziamo ormai da diversi anni, e se nel 2022 abbiamo particolarmente gradito il GTR 4, quest’anno Zepp Health – l’azienda proprietaria del brand Amazfit – ha deciso di rinnovare completamente la sua gamma di smartwatch introducendo una nuova nomenclatura oltre ad una nuova serie Performance dedicata agli sportivi professionisti.

La serie complessivamente più interessante è però la Lifestyle, fino a ieri casa dei modelli GTR e GTS e che oggi ospita invece il nuovo Amazfit Balance, interessante aggiornamento che si arricchisce di attese novità. Vediamolo nel dettaglio.

Design

La confezione di vendita di Amazfit Balance è in classico stile Amazfit, con lo smartwatch completo di cinturino e il caricabatteria magnetico dal design leggermente rinnovato per rimanere più saldo all’orologio. Come di consueto il materiale e il colore del cinturino variano in base alla versione: il modello Midnight ha cassa in colore grigio antracite e cinturino nero in fluoroelastomero mentre il modello Sunset Grey ha cassa in colore silver e cinturino in tessuto di nylon.

Ai due modelli classici di Amazfit Balance si aggiungono i nuovi Special Edition, che uniscono la cassa silver a cinturini di diversi colori ispirati alla natura (blu per la Deep Sea, verde scuro per la Meadow, turchese per la Lagoon e marrone per la Woodland). Amazfit Balance Special Edition porta anche un occhio di riguardo verso l’ambiente, con l’utilizzo di materiali biodegradabili e una collaborazione con One Tree Planted, no profit attiva nel piantare alberi in progetti urbani e aree deforestate.

Cambia leggermente il design rispetto ai modelli della precedente serie GTR, con un display più grande ed un sistema di aggancio del cinturino leggermente più curvato verso il basso per favorire l’ergonomicità. Invariate le dimensioni, con un diametro di 46mm e uno spessore di 10,6mm per un peso di soli 35 grammi (senza cinturino) grazie alla lega di alluminio che compone la cassa.

A destra rimangono i due tasti, con la corona classica superiore in grado di ruotare per navigare fra le varie schermate ed il tasto inferiore fisso; i tasti acquisiscono anche una nuova funzione con conduzione elettrica diventando gli elettrodi per il calcolo della composizione corporea, interessante addizione alla già ampia gamma di parametri per la salute di Zepp.

A sinistra troviamo invece la stessa sporgenza vista nel modello precedente, con la fessura per far uscire l’acqua in seguito ad una immersione, mentre nella parte inferiore abbiamo il modulo con i sensori PPG che misurano i vari parametri della salute, i pin magnetici per connettere il caricabatteria, altoparlante e microfono.

Migliora il display, con dimensioni maggiori grazie a bordi più sottili ma anche una risoluzione superiore. Si tratta di un display AMOLED da 1,5” con risoluzione 480×480 pixel, densità di 323ppi e luminosità fino a 1500nits, sempre protetto da un vetro temperato con un rivestimento antigraffio, anti-impronte e antiriflesso. Non manca il supporto al display sempre attivo, sebbene noi preferiamo attivarlo alla rotazione del polso per incrementare la durata della batteria.

Molto buona la visibilità del display, anche all’aperto e alla luce diretta del sole, del resto come avevamo già trovato ottima la visibilità nei modelli precedenti di smartwatch Amazfit. Sempre presente un’ampia scelta per i quadranti, da quelli digitali a quelli analogici, con possibilità di personalizzare le informazioni mostrate includendo parametri della salute, previsioni meteo o altro in base alla necessità del momento o al mood.

Sempre presente la possibilità di cambiare il cinturino con uno diverso e personalizzare il look dell’orologio, sia con modelli prodotti dall’azienda che di terze parti data la compatibilità con cinturini universali da 22mm facilmente reperibili in rete o nei negozi.

Caratteristiche

Amazfit aggiorna nuovamente i sensori PPG installati su Balance, arrivando così alla quinta generazione per misurazioni ancora più precise e affidabili. Il sensore Biotracker 5.0 è composto da ben 8 fotodiodi e 2 LED oltre ad essere affiancato da un sensore di impedenza bioelettrica (BIA). Grazie a questi sensori possiamo misurare contemporaneamente e in intervalli sempre più veloci diversi parametri, come la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue.

Ricordiamo, infatti, che fra le funzioni più apprezzate degli smartwatch Amazfit c’è la misurazione con un tocco, che con un semplice tap sul display dell’orologio misura contemporaneamente il battito cardiaco, il valore di SpO2, lo stress e la respirazione. Resta sempre la possibilità di misurare costantemente i parametri relativi a cuore e saturazione, ricordando sempre che questo comporta una riduzione dell’autonomia, ma impostando un intervallo pari a 5 o 10 minuti abbiamo comunque un controllo regolare ed una durata della batteria più che soddisfacente.

Torna anche il sensore di temperatura, che era stato rimosso in GTR 4, e all’interno troviamo anche i sensori di luminosità, accelerometro, giroscopio, geomagnetico (bussola digitale) e altimetro barometrico. Sempre all’interno dello smartwatch abbiamo un’antenna GPS a doppia banda compatibile con 6 sistemi di posizionamento per avere sempre una localizzazione accurata, anche in città o in zone coperte come in un bosco fitto; un motore lineare per la vibrazione; e le connettività Bluetooth 5.0, NFC e WiFi 4 (a 2,4GHz).

Sempre presente la certificazione di impermeabilità, che grazie alla resistenza fino a 5atm di pressione ci permette immersioni in acqua fino a circa 50 metri di profondità, e non mancano modalità di rilevazione delle attività fisiche in acqua – come il nuoto – che si aggiungono alle oltre 150 modalità sportive che Amazfit Balance è in grado di misurare.

Fra le misurazioni non manca l’ottimo monitoraggio del sonno, il calcolo del punteggio PAI, e il nuovo parametro di prontezza che ci dà una overview sul recupero ottenuto durante la notte analizzando la qualità del sonno e le attività della giornata precedente.

Torna il sommario mattutino, con un riassunto sul sonno unito a previsioni meteo e altri parametri dell’orologio, e l’integrazione con Alexa per interrogare l’assistente vocale di Amazon direttamente dal polso ottenendo risposte vocali e controllando – anche da fuori – i dispositivi smart della nostra casa.

La memoria interna rimane di 2,3GB, sufficienti per memorizzare una playlist musicale da portare con sé quando si va a correre senza lo smartphone, accoppiando degli auricolari Bluetooth – utili anche per rispondere direttamente alle telefonate quando non si vuole usare lo speaker in vivavoce.

Sempre ottima la gestione delle notifiche delle app, con possibilità di scegliere quali app possono inviare notifiche all’orologio e quali no, di visualizzare le notifiche complete (anche in caso di lunghe email) e di accedervi successivamente dalla cronologia, ma anche di rispondere con una emoticon o un messaggio preimpostato.

Il sistema operativo è Zepp OS 3.0, con molte novità a partire dalle app di terze parti con cui può interfacciarsi – comprese Strava, Relive, Google Fit e Apple Health – alla compatibilità con accessori esterni come le cinture cardio, e alle oltre 150 applicazioni terze da scaricare e installare sull’orologio.

Novità attesa e finalmente disponibile su Amazfit Balance è Zepp Pay, che grazie alla presenza del chip NFC ci permette di pagare in maniera contactless direttamente dall’orologio. Al momento abbiamo una partnership con MasterCard, ma qualora aveste una carta diversa è presente anche una integrazione con Curve per abbinare qualsiasi carta di credito e pagare dallo smartwatch. Possiamo memorizzare fino a 8 carte e scegliere di volta in volta quella che vogliamo usare.

Invariata la capacità della batteria da 475mAh, ma sempre importante anche l’autonomia. Se spesso vediamo orologi che superano con difficoltà le 24 ore di autonomia, Amazfit Balance riesce ad arrivare a 10-14 giorni senza difficoltà, anche con la misurazione dei parametri della salute sempre attiva. Se scegliamo di avere il display sempre attivo l’autonomia scenderà a circa 4-5 giorni, ed in ogni caso il valore dipenderà da vari fattori compresa la luminosità del display e la quantità di notifiche che vengono ricevute. In ogni caso si tratta di un valore decisamente soddisfacente.

Per chi vuole di più Zepp ha progettato due ulteriori strumenti premium che fanno uso dell’intelligenza artificiale: Zepp Aura è un assistente per il sonno, che analizza come dormiamo e ci propone delle soluzioni per migliorare il recupero; possiamo accedere ad analisi dettagliate giornaliere e settimanali, ma anche attivare dei suoni che ci aiutano ad addormentarci più velocemente e ad avere un sonno più rilassato. In maniera analoga, Zepp Fitness sfrutta l’intelligenza artificiale per darci dei consigli sugli allenamenti, oltre a fornirci report dettagliati ogni settimana e ogni mese. Entrambi gli strumenti, Zepp Aura e Zepp Fitness, prevedono un abbonamento.

In conclusione, possiamo sicuramente confermare l’ottimo giudizio che abbiamo già dato ai precedenti modelli della gamma Amazfit; Balance è uno smartwatch dal design gradevole che si abbina a qualsiasi tipo di abbinamento, ricco di funzioni ed in grado di dare una misurazione accurata delle attività fisiche e dei parametri di salute. Anche i consigli di Zepp Aura e dell’Amazfit Coach ci possono aiutare a migliorare la salute, sebbene ricordiamo sempre che non si tratta di un dispositivo clinico e che i dati rilevati non si devono sostituire alle analisi prescritte dal medico.

Amazfit Balance: disponibilità e prezzo

Amazfit Balance è disponibile su Amazon e nei principali negozi di elettronica al prezzo consigliato di €249,90, ma attualmente in offerta imperdibile che lo rende un perfetto regalo per il prossimo Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.