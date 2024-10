Allarme truffa +27 su WhatsApp: come proteggerti dai messaggi sudafricani

In queste ore è stato lanciato l’allarme su una nuova truffa di messaggio WhatsApp con prefisso +27. Questa truffa sembra provenire dal Sudafrica, proprio per il prefisso internazionale utilizzato dai truffatori, ma può darsi che questi stiano solo sfruttando la numerazione per effettuare i propri raggiri pericolosi.

Come funziona? Semplice, si riceve un messaggio sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea con la richiesta di contatto da parte di uno sconosciuto. Solitamente il messaggio inizia con: “Hai qualche minuto da dedicarmi?“, oppure: “Posso parlarti un attimo?“. Questa tecnica serve per catturare l’attenzione dell’utente.

Incuriosita, rispondendo la preda dà inizio al gioco insidioso dei cybercriminali. Nella maggior parte dei casi, come per la truffa con prefisso +91 su WhatsApp, anche questa del +27 si presenta con una proposta di lavoro molto allettante che dovrebbe spingere il “fortunato” destinatario a chiedere di più.

Truffa del +27 su WhatsApp: cosa succede se abbocchi

Cosa succede se abbocchi alla truffa con prefisso sudafricano +27 su WhatsApp? I truffatori, dopo aver cercato di carpire la tua fiducia attraverso una serie di messaggi rassicuranti, inviano un link al quale collegarsi per poter sfruttare la proposta di lavoro tanto interessante quanto in realtà pericolosa.

Infatti, il link rimanda a una pagina generata appositamente dai criminali informatici per rubare i tuoi dati personali, le tue informazioni sensibili e i tuoi dettagli di pagamento come carta di credito e altro. Una volta in possesso di tutto ciò possono accedere a molto di personale, spesso anche ai risparmi della vittima.

Come difenderti dalla truffa del prefisso sudafricano

Adesso sai come riconoscere la truffa WhatsApp con prefisso +27 dal Sudafrica. Per poterti difendere devi solo seguire alcuni consigli importanti ed efficaci: