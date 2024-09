Da dove arriva e come bloccare chi ti contatta con prefisso +91 su WhatsApp

Molti utenti stanno segnalando di essere spesso contattati da numerazioni con prefisso +91 che inviano messaggi o effettuano chiamate su WhatsApp. Da dove arriva questa numerazione e quanto è realmente pericolosa? Vediamo prima qual è la sua provenienza.

Secondo quanto scoperto da un’indagine della Guardia Civil, infatti anche i nostri vicini spagnoli sono sotto attacco, si tratta di organizzazioni criminali situate in India che organizzano truffe ed estorsioni. Quindi si tratta di persone pericolose con le quali è meglio non entrare mai in contatto.

Perciò, se ti è venuta l’idea di rispondere a messaggi o chiamate con prefisso +91 su WhatsApp devi sapere che potresti metterti in guai seri. Quello che le autorità consigliano è di non rispondere mai a messaggi e chiamate da queste numerazioni.

Messaggi e Chiamate da prefisso +91 su WhatsApp: come liberarsene

Può essere davvero snervante ricevere più volte messaggi o chiamate da numeri con prefisso +91 su WhatsApp non sapendo di chi si tratta. Diversi messaggi contengono proposte di lavoro, la richiesta dell’invio di un curriculum personale per la candidatura oppure anche la promozione di software o app per l’investimento sicuro e facile.

Insomma, sono diversi i mezzi che questi cybercriminali utilizzano per raggiungere lo stesso obiettivo: sottrarti dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e denaro. Come puoi liberarti in modo definitivo di questi messaggi e/o chiamate su WhatsApp? Per prima cosa, come già anticipato, è importante non rispondere mai.

In questo modo i criminali penseranno che il tuo numero di telefono è obsoleto o non più attivo, eliminandoti quindi dalla lista delle possibili vittime. Inoltre, è anche possibile bloccare e segnalare a WhatsApp queste numerazioni truffaldine. Una volta che ti trovi sulla chat devi selezionare le informazioni di contatto.

Proprio alla fine della sezione trovi le opzioni per bloccare e segnalare il numero che con prefisso +91 ti continua a contattare su WhatsApp. Segui le istruzioni che compaiono a display così da bloccare definitivamente quel numero e tutti gli altri che potrebbero contattarti in seguito.

Concludiamo avvertendoti che, dopo l’evento di Apple, si stanno diffondendo molte truffe di false offerte per iPhone 16 in pre-order.