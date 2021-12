Alexa, trema: HomePod Mini sta diventando sempre più popolare

HomePod Mini aiuta Apple a raddoppiare la sua quota di mercato nel settore degli speaker e schermi intelligenti; il predominio di Alexa e Google Nest è seriamente messo a rischio dai nuovi gadget della mela.

HomePod Mini cresce nel settore degli smart speaker

Amazon continua a guidare il mercato degli altoparlanti intelligenti e degli schermi intelligenti con dispositivi come Echo Dot ed Echo Show, ma Apple ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato in questo segmento grazie a HomePod Mini, secondo quanto riferito dalla società di ricerca Strategy Analytics.

L'azienda stima che l'OEM di Cupertino abbia spedito 4 milioni di altoparlanti intelligenti nel terzo trimestre del 2021, conquistando una quota del 10,2% del mercato combinato degli altoparlanti intelligenti e degli schermi intelligenti.

“Nest Mini di Google è stato il dispositivo più venduto nel segmento, seguito da HomePod Mini e Echo Dot di quarta generazione di Amazon“, ha affermato la società di ricerca.

In confronto, la quota di mercato di Apple per altoparlanti e schermi intelligenti era stimata al 5,9% nel trimestre dell'anno fa, prima del lancio del nuovo speaker intelligente.

Apple è in svantaggio in questo particolare rapporto, in quanto – per ora – non compete nel mercato degli schermi intelligenti. Nella sua ultima newsletter, Mark Gurman di Bloomberg ha menzionato il fatto che che Apple potrebbe lanciare un iPad più grande (15 pollici?) come hub domestico per competere con dispositivi come l'Echo Show 15.

Non è chiaro se la compagnia di Tim Cook rilascerà mai un dispositivo del genere, ma Gurman ha riferito all'inizio di quest'anno che Apple stava esplorando la possibilità di portare sul mercato tablet con display aventi dimensioni maggiori a 12,9 pollici.

Per quanto riguarda l'HomePod Mini, l'altoparlante da 99€ non è stato aggiornato dal lancio nell'ottobre 2020; quest'anno ha ottenuto una distribuzione globale e nuovi colori disponibili all'acquisto (giallo, arancione, blu).

Ad ogni modo, basandoci sui dati divendita emersi, pare che l'attuale ‌HomePod mini‌ sia un successo.