Netflix, Sky, Disney+ e Amazon Prime: ecco i film di Natale da non perdere

Il Natale si avvicina e che vi piaccia o no questa festività, c'è di bello che le migliori piattaforme streaming in questo periodo offrono pellicole davvero emozionanti, divertenti e di qualità. Meglio non perdersene nemmeno una vero? Ecco allora i film imperdibili che potrete vedere su Netflix, Sky, Disney+ e Amazon Prime Video. Un concentrato di intrattenimento per voi e per tutta la famiglia.

Netflix e Sky: a Natale non perdetevi questi bellissimi film

Il vantaggio delle piattaforme di streaming on demand è indubbiamente la possibilità di guardarsi un film non solo quando si vuole, ma anche dove si vuole, attraverso le formidabili applicazioni disponibili. Ecco perciò i film che potrete guardare su Netflix o Sky anche in viaggio mentre raggiungete il luogo delle vostre vacanze invernali.

Primo fra tutti vi segnaliamo una commedia romantica che vi appassionerà molto. Love Hard racconta di una giornalista che per le festività natalizie va a trovare un ragazzo conosciuto su un'app di incontri. Sarà lui l'uomo dei suoi sogni come da sempre ha creduto?

Il secondo film da non perdere assolutamente è Single per sempre?. Si tratta di una simpatica commedia romantica. Stanco di sentirsi canzonare dai suoi famigliari perché solo, decide di raggiungere i suoi fingendo di essere fidanzato con il suo migliore amico, Nick che dovrà sembrare innamorato di lui.

Commovente e intenso è Un bambino chiamato Natale. Questo film disponibile su Netflix e Sky racconta il viaggio che un ragazzo ha deciso di affrontare verso i Paesi freddi del mondo per trovare finalmente suo padre. Vivrà così una fantastica avventura tutta da gustare.

Sempre su Netflix, disponibile anche su Sky, A Naija Christmas è una commedia fuori dagli schemi pronta a farvi morire dalle risate.

I migliori film su Amazon Prime Video e Disney+

Non solo Netflix e Sky, ma anche Amazon Prime Video e Disney+ sono pronti per offrire i migliori film di Natale per intrattenervi durante queste feste. Una serie di pellicole davvero uniche, magiche ed emozionanti che terranno incollati agli schermi tutta la famiglia.

Iniziamo subito con Christmas Under Stars, disponibile su Amazon Prime Video, ma anche su Sky. Il colpo di fulmine sembra esistere, lo scoprirete in questo film che vi regalerà un Natale davvero romantico.

Continuiamo con l'ultimo film di Gigi Proietti da poco uscito nelle sale cinematografiche e già disponibile su Amazon Prime Video e Sky. Io sono Babbo Natale racconta di un criminale che per sbaglio finisce in una casa e scopre di essere proprio Santa Claus.

Su Disney+ invece (anche su Sky) è disponibile un film d'animazione per tutta la famiglia: Ron – Un amico fuori programma. Una storia di amicizia divertente, ma allo stesso tempo commovente tra un ragazzino e un robot che non funziona benissimo. Un tema importante sviluppato sotto una chiave allegra.

Natale… di nuovo?, è un film disponibile su Disney+ e Sky che racconta la storia di una ragazzina con il desiderio di ricominciare il Natale dall'inizio. Il suo desiderio sarà proprio esaudito, trovandosi così a rivivere più volte la stessa giornata.

Concludiamo con un cartone animato che Disney+ e Sky hanno dedicato ai più piccoli: Topolino e Minni – Il desiderio di Natale. Un classico dell'animazione che non delude mai.