Squid Game 2: trailer ufficiale, trama e data di inizio su Netflix

Squid Game 2 sta arrivando e questa seconda stagione si preannuncia ancora più mortale della prima. Durante la Geeked Week 2024, Netflix ha svelato un teaser trailer che conferma il ritorno di Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, nel brutale gioco di sopravvivenza.

Squid Game 2: anticipazioni delle nuove puntate

Dopo aver trionfato come unico vincitore nella prima stagione di Squid Game, Gi-hun ha deciso di non lasciare la Corea, tornando ad affrontare nuovamente il gioco ma, questa volta, con l’intento di distruggerlo. Il suo obiettivo è chiaro: porre fine alle sadiche prove che uccidono quasi tutti i partecipanti. Ma perché il Front Man dovrebbe permettergli di tornare, consapevole del fatto che Gi-hun voglia smantellare l’intera organizzazione? La risposta arriverà con l’uscita dei nuovi episodi su Netflix: segnate sul calendario la data del prossimo 26 dicembre.

In questa nuova stagione di Squid Game, Gi-hun utilizzerà il premio in denaro per indagare e cominciare la sua missione, partendo dalla ricerca dell’uomo misterioso in giacca e cravatta che invita le persone a giocare a ddakji nella metropolitana. Tuttavia, il percorso del protagonista si rivelerà più insidioso del previsto, costringendolo a rientrare nell’arena per affrontare nuovamente le prove mortali, assieme a nuovi concorrenti che si scontreranno per il bottino di 45,6 miliardi di won.

Il successo della prima stagione di Squid Game è stato a dir poco clamoroso: con oltre 2 miliardi di ore di visualizzazione su Netflix e 265 milioni di visualizzazioni complessive, ha conquistato il pubblico mondiale. La serie ha anche ottenuto 14 nomination agli Emmy, diventando il primo prodotto non in lingua inglese ad essere candidato come “Miglior serie drammatica”, ed ha vinto sei premi, tra cui quello per il “Miglior attore protagonista” a Lee Jung-jae. L’universo di Squid Game si è poi espanso con il reality Squid Game: La sfida e l’annuncio di un videogioco in arrivo.