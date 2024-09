Volantino Unieuro, passione casa: hai visto le offerte a tasso zero?

Unieuro lancia un nuovo volantino, valido dal 20 settembre al 3 ottobre, dedicato principalmente alla casa ma con diverse offerte tech. È inoltre attiva una promozione: acquistando un grande elettrodomestico delle migliori marche (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, ma è valida anche per smartphone, smart TV e computer) ricevi consegna gratuita e tasso zero in 10 rate.

Cosa acquistare da Unieuro a tasso zero

Dando uno sguardo alla sezione legata alle offerte tech, ecco i migliori prodotti che puoi acquistare in 10 rate a tasso zero. Partiamo dallo smart TV Samsung da 50", esclusiva Unieuro, a 449,90 euro che vanta qualità 4K Ultra HD. Hai bisogno di un nuovo computer? Da Unieuro trovi, sempre in rate a tasso zero, Asus Vivobook 15 a 649,90 euro, Acer Aspire 3 a 479,90 euro e Lenovo Ideacentre 3 a 549,90 euro.

Per gli appassionati Apple ci sono iPhone 15 Pro Max a 1.299 euro (in 10 rate da 129,90 euro), MacBook Air 13" a 949 euro e iPad 10th gen a 529 euro. Sempre a tasso zero anche gli smartphone: Samsung Galaxy Z Flip 6 a 1.249 euro e Google Pixel 9 Pro XL a 1.199 euro, mentre tra i dispositivi più economici troviamo Honor 200 5G a 499,90 euro e Honor Magic6 Lite New 5G a 299,90 euro.

Sfoglia qui il volantino Unieuro “Passione Casa":

Immagini

Puoi approfittare delle offerte a volantino Unieuro fino al 3 ottobre. Ricordiamo che è inoltre attiva la promozione che ti permette di acquistare in 10 rate a tasso zero.