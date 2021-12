Apple sta realizzando un iPad GIGANTE da 15 pollici?

Secondo quanto riferito, Apple pare che sia al lavoro su un nuovo gigantesco iPad da 15 pollici per il mercato dei dispositivi domestici. Ecco quanto riferito in rete.

Cosa sappiamo del super iPad da 15 pollici?

L'OEM di Cupertino è, di solito, una delle aziende leader in diverse categorie e settori, ma il gigante della tecnologia con sede a Cupertino ha una quota di mercato molto limitata quando si tratta di speaker e dispositivi intelligenti.

Nel tentativo di portare il mercato a suo vantaggio, è stato riferito che il colosso di Tim Cook potrebbe lavorare su un iPad da 15 pollici. Questo device avente uno schermo molto grande potrebbe essere pensato per l'home entertainment con l'ausilio degli speaker intelligenti del marchio.

Uno dei maggiori vantaggi che Apple ha quando si tratta di dispositivi intelligenti è il suo App Store e con il nuovo iPad da 15 pollici come una “soluzione perfetta per l'intrattenimento domestico con supporto per gli altoparlanti esterni”, lo store di applicazioni virtuali può l'elemento perfetto per canalizzare nuovi utenti verso questo terminale.

Il rapporto indica che il prossimo iPad con schermo grande potrebbe essere dotato di un potente chipset e includere una fotocamera top di gamma con orientamento orizzontale. Dovrebbe avere il supporto per il montaggio a parete e avere una spina di alimentazione sul retro.

Si ipotizza che sia un device “due in uno” che può essere utilizzato come display intelligente per la casa o anche come tablet “casalingo”. Dovrebbe diventare ufficiale tra un paio d'anni, ma non appena sarà lanciato, sappiamo che il suo prezzo sarà cruciale per determinanare o meno il suo successo.

Attualmente, Amazon e Google stanno dominando il mercato degli altoparlanti intelligenti con il 69 e il 25% della quota di mercato. Un fattore che sta trainando le vendite di questi gadget è il loro ottimo assistente vocale intelligente: Alexa e Google Assistant, due sistemi che sono considerati migliori di Siri quando si tratta di assistenza virtuale.

Nelle notizie correlate, il rapporto conferma anche che Apple lancerà il suo nuovo iPad Pro nei modelli da 11 pollici e 12,9 pollici il prossimo anno. Entrambi saranno dotati di un display mini-LED e supporteranno la ricarica wireless Mag-Safe e la ricarica wireless inversa.