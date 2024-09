Avetrana - Qui non è Hollywood sarà disponibile dal 25 ottobre su Disney+

Oggi, all’ora di pranzo, Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Avetrana – Qui non è Hollywood, serie originale diretta dal regista Pippo Mezzapesa che racconta il caso di omicidio della 15enne Sarah Scazzi, per il quale la Corte suprema di cassazione ha riconosciuto colpevoli Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima.

All’epoca – era il 2010 – il delitto di Avetrana sconvolse tutta l’Italia. Del caso si occuparono numerosi programmi televisivi, tra cui la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto. Fu proprio il programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli ad annunciare in diretta il ritrovamento del cadavere di Sarah, nella stessa puntata in cui era ospite in collegamento la madre Concetta Serrano Spagnolo.

Avetrana – Qui non è Hollywood: la nuova serie tv di Disney+

La serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood sarà composta da 4 episodi da 60 minuti. Ciascuno degli episodi mostrerà il punto di vista di uno dei protagonisti: Cosima, Michele, Sabrina e Sarah.

Ad interpretare Sarah Scazzi troviamo Federica Pala, giovane attrice e modella italiana classe 2007. Giulia Perulli, attrice ventisettenne che ha iniziato la carriera nel cinema con la commedia Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni, vestirà invece i panni di Sabrina Misseri.

Un altro nome di punta del cast è Vanessa Scalera, già protagonista della serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore, a cui il regista Mezzapesa ha affidato il ruolo di Cosima Misseri. C’è poi Paolo De Vita, volto non nuovo al grande pubblico grazie alla serie Don Matteo, che in Avetrana – Qui non è Hollywood sarà Michele Misseri.

Nel cast ci sono anche Imma Villa (L’amica geniale, Il bambino nascosto), chiamata ad interpretare Concetta Serrano, la madre di Sarah, e Anna Ferzetti (Le fate ignoranti, Tutti per 1 – 1 per tutti), che nella nuova serie Disney+ è la giornalista Daniela.

Qui sotto il video del trailer ufficiale pubblicato oggi dalla piattaforma streaming statunitense.