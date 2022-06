In un’epoca in cui l’offerta di contenuti televisivi è molto competitiva e caratterizzata da un altissimo valore produttivo, è più che naturale il desiderio di accaparrarsi uno Smart TV 50 pollici di ultima generazione, cioè un televisore che possa valorizzare al massimo questa offerta.

La proliferazione di piattaforme digitali di streaming, ad esempio Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, così come il mercato dei Blu-Ray, hanno reso disponibili serie TV, film, docu-fiction e documentari di grandissima qualità, non solo per il linguaggio di livello cinematografico, ma anche per la qualità del formato proposto, ormai quasi sempre in 4K.

Nei paragrafi che seguono cercheremo di dare una panoramica sull’offerta attuale del mercato degli Smart TV 50 pollici, andando ad analizzare, caso per caso, quelli che sono i modelli delle migliori marche che si distinguono per l’elevato rapporto qualità/prezzo e per la presenza di significative offerte online. Se sei orientato ad una dimensione più piccola vai ai Migliori smart TV da 32 pollici.

Le migliori TV da 50 pollici 2022

Nel titolo di questa guida abbiamo fatto riferimento a TV 50 pollici in maniera generica, mentre nell’introduzione abbiamo parlato più volte di televisori smart, ovvero con possibilità di connettersi ad internet e sfruttare al meglio tutti i servizi di streaming attualmente disponibili sul mercato. Non abbiamo quindi differenziato molto le due categorie, in quanto oggi, se un televisore dispone di 50 pollici di diagonale, allora è certo che possa contare anche sulle suddette funzioni smart. Fatta quindi questa doverosa premessa, vediamo subito quali sono i migliori smart tv 50 pollici da acquistare.

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT

Quando si parla di pannelli e display, Samsung va sempre e comunque considerata tra i brand migliori. Grazie alla sua tecnologia QLED infatti, riesce ad offrire colori brillanti e vicini alla realtà, anche nei modelli non OLED. Questi è il caso della Smart TV 50 pollici QE50Q65AAUXZT, che noi abbiamo deciso di riportare nella versione esclusiva Amazon. Questa infatti, presenta uno schermo QLED 4K UHD, con l’assistente virtuale Alexa integrato. Quest’ultimo dettaglio potrebbe quindi risultare parecchio importante per tutti coloro che hanno deciso di costruire una casa smart intorno al suddetto assistente. Per quanto riguarda invece le funzionalità intelligenti del televisore, ricordiamo che il sistema operativo utilizzato è Tizen OS, ovvero uno dei più completi dal punto di vista delle applicazioni multimediali e di streaming. Il suo desing è particolamente sottile ed elegante, perciò potrà essere posizionato in qualsiasi stanza e mobile senza alcun tipo di problema.

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT è disponibile su Amazon a 479,00 euro

Hisense 50AE7000F

Nel caso in cui vogliate optare per un modello un po’ più economico, ma che comunque riesca ad offrire un’esperienza abbastanza appagante e simile a quello precedente, allora il nostro consiglio è quello di optare per la smart TV 50 pollici di Hisense, in versione 50AE7000F. Si tratta ancora una volta di un pannello LED Ultra HD 4K, con HDR 10+ e Dolby DTS. Il sistema operativo alla base di tutto è proprietario, ma comunque capace di supportare tutte le applicazioni di streaming più popolari, come: Netflix, Amazon Prime Video, TimVision, YouTube, DAZN e altre. Inoltre, anche in questo caso, troviamo l’assistente virtuale Alexa di Amazon.

Hisense 50AE7000F lo trovi in vendita su Amazon a 299,99 euro

Samsung TV UE50AU9079UXZT

E se invece la vera alternativa arrivasse proprio dalla stessa Samsung. Il modello UE50AU9079UXZT dispone infatti di tutte le caratteristiche per poter convincere chiunque a procedere con l’acquisto, a partire dal suo desing. A differenza del modello visti ad inizio guida, quest’ultimo dispone di una base di appoggio leggermente diversa e, per qualcuno, più elegante. Inoltre, essendo posizionata al centro e non ai lati, risulta essere più semplice trovare un mobile o una postazione adeguata. Il pannello utilizzato è ovviamente da 50 pollici in Crystal UHD 4K, mentre il sistema operativo rimane Tizen OS, con tutte le app di streaming e anche il supporto ad Alexa.

Samsung TV UE50AU9079UXZT è reperibile su Amazon a 429,00 euro

Sony BRAVIA KD-50X80JP

Arriviamo ora al modello che noi consideriamo avere il miglior sistema operativo attualmente in circolazione: Google TV. Il suddetto software è infatti sviluppato e curato da Google ed è lo stesso che sta alla base della Chromecast 4K di ultima generazione. Utilizzare questo OS significa poter contare su un’interfaccia molto curata, su aggiornamenti costanti, su una completa compatibilità con le app presenti sul Play Store e anche sulla perfetta sincronizzazione con i proprio dispositivi mobile. Il modello in questione è il Sony BRAVIA KD-50X80JP, dotato di display 50 pollici 4K ULTRA HD LED e con HDR integrato. In questo caso non abbiamo Alexa integrato, ma non manca al suo posto Google Assistant. Da non sottovalutare anche la presenza del Dolby Vision e Atmos e de X-Balanced Speaker, che offrono un’esperienza sonora di altissimo livello.

Sony BRAVIA KD-50X80JP è disponibile all’acquisto su Amazon a 549,00 euro

LG 50UP75006LF

Scendiamo ancora una volta con il prezzo, ma trasferiamoci sul catalogo di LG, azienda che da sempre riesce ad offrire display di alta qualità. In questo caso, ci troviamo difronte ad un TV 50 pollici LED 4K Ultra HD, gestito da un processore Quad Core 4K e con alla base il sistema operativo webOS. Quest’ultimo non è forse il più curato dal punto di vista estetico, ma dispone di tutte le funzionalità più richieste su un televisore di questo tipo. Inoltre, è uno dei pochi ad essere ottimizzato per l’utilizzo con AirPlay e HomeKit di Apple. Interessante notare anche la presenza delle modalità filmaker e game optimizer, per un’esperienza cinematografica e di gioco senza rivali. Il suddetto modello è inoltre il primo della lista a disporre sia di Alexa che di Google Assistant.

LG 50UP75006LF è in vendita su Amazon a 314,00 euro

LG 50UP77006LB

Sempre sul fronte LG, proponiamo una delle migliori alternative al modello precedente, ovvero il 50UP77006LB. Si tratta ancora una volta di un pannello da 50 pollici, LED 4K Ultra HD e con Processore Quad Core 4K. Nulla di nuovo nemmeno sul lato sistema operativo, che rimane webOS nella sua sesta versione. Non mancano neanche la filmaker mode, il game optimizer e la compatibilità con Alexa e Google Assistant. Il telecomando in dotazione è di tipo puntatore, molto più semplice da utilizzare con il software della stessa TV.

LG 50UP77006LB viene proposto su Amazon a 359,99 euro

TCL 50P616

Quale è la migliore alternativa a Google TV? La risposta arriva ancora una volta da Google: Android TV. La smart TV 50 pollici TCL 50P616 può contare proprio sul suddetto sistema operativo, che a sua volta dispone del Play Store e quindi di una compatibilità pressoché totale con tutte le applicazioni di streaming più popolari. Inoltre, è capace di interfacciarsi al meglio con i dispositivi mobile basati su Android. Il pannello è un 4K HDR, Ultra HD con tecnologia Micro Dimming PRO e HDR 10. L’audio è invece Dolby e il suo design senza bordi lo rende semplicissimo da posizionare in qualsiasi stanza. Inoltre, è anche compatibile con Alexa e Google Assistant.

TCL 50P616 è disponibile su Amazon a 301,8 euro

Xiaomi F2 Smart Fire TV

Sin da quando Xiaomi ha deciso di lanciarsi nel mercato delle smart tv, ha subito riscosso tantissimo successo, grazie soprattutto al rapporto qualità prezzo importo su tutti i modelli. Tuttavia, in questo caso, abbiamo deciso di riportare la versione F2, per un motivo specifico, ovvero il sistema operativo. Ad oggi è infatti semplice trovare un televisore con Android TV, Google TV, webOS o Tizen OS, e chi è abituato ad utilizzare fire OS di Amazon, si ritrova a dover affrontare sempre come acquisto aggiuntivo una fire TV. Con la Xiaomi F2 non sarà necessario, poiché è una delle pochissime tv 50 pollici con fire OS integrato. Il suo pannello è un 4K Ultra HD con HDR 10 e dispone di un desing senza bordi metallici visibili frontalmente. Inoltre, è presente anche il comando vocale di Alexa.

Xiaomi F2 Smart Fire TV lo trovi in vendita su Amazon a 449,00 euro

PHILIPS 50PUS8506

Abbiamo forse parlato troppo poco di PHILIPS, ma il motivo è abbastanza semplice da spiegare. La suddetta azienda infatti, riesce a dare il meglio di se sulla fascia medio alta del mercato, e adesso ci sembra proprio il caso di affrontarla. In particolare, riportiamo il modello 50PUS8506, Smart TV LED UHD 4K e con immagini HDR da 50 pollici. Inoltre, sul retro sono presenti delle luci LED per favorire l’utilizzo della funzione Ambilight, capace di creare un’atmosfera di luci basata sulle immagini che appaio sullo schermo, per una esperienza cinematografica completa. Per quanto riguarda le tecnologie audio e video, ritroviamo il supporto al Sistema Dolby Vision Cinematografico e Audio Atmos. Il sistema operativo alla base di tutto è Android TV, compatibile sia con Alexa che con Google Assistant.

PHILIPS 50PUS8506 è disponibile all’acquisto su Amazon a 599,99 euro

LG NanoCell 50NANO856PA

Tra i modelli di Smart TV 50 pollici più curati dal punto di vista delle immagini, c’è sicuramente anche LG NanoCell 50NANO856PA, caratterizzato da un pannello LED 4K Ultra HD. Sotto la scocca sono inoltre presenti il processore 4K alpha 7 Gen4, compatibile con il Dolby Vision IQ. In confezione è sempre presente il solito telecomando a puntatore di LG, perfetto per navigare tra le funzionalità di webOS 6, ovvero il sistema operativo alla base delle funzionalità smart del suddetto televisore. Quest’ultimo risulta inoltre essere compatibile con Alexa e Google Assistant, oltre che con le tecnologie AirPlay e HomeKit di Apple.

LG NanoCell 50NANO856PA viene proposto su Amazon al costo di 499,25 euro

Hisense 50U71QF

Torniamo per l’ultima volta a parlare di Hisense per scoprire nel dettaglio il modello 50U71QF. Si tratta di un modello Smart TV ULED Ultra HD 4K da 50 pollici, caratterizzato dalla presenza di: tecnologia dei pixel Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos e Full Array Local Dimming. Il sistema operativo alla base di tutto è quello proprietario VIDAA, forse non proprio il migliore dal punto di vista estetico e delle funzionalità, ma comunque compatibile con la maggior parte dei servizi di streaming più popolari: Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, RaiPlay, TIM Vision, Mediaset Infinity e molto altro. In particolare, proponiamo il modello in esclusiva Amazon con assistente vocale Alexa integrato.

Hisense 50U71QF è disponibile su Amazon a 569,00 euro

Come scegliere la migliore TV smart da 50 pollici

Non basta volere un TV 50 pollici per decidere quale comprare, in quanto l’offerta commerciale è piuttosto vasta e articolata: le tecnologie e le funzionalità proposte sono molteplici, e spesso è necessario acquisire un’infarinatura generale di alcuni concetti tecnici che possono fare davvero la differenza e orientare la nostra scelta nella giusta direzione.

Quindi, prima di entrare nel vivo dell’analisi dei singoli modelli e farsi un’idea di quale TV 50 pollici comprare, è bene fare alcune digressioni preliminari riguardanti l’universo degli Smart TV, comprendere l’impatto che hanno le dimensioni, la risoluzione, la connettività o l’HDR sull’esperienza di visione, oppure valutare scelte cruciali come quella tra schermo curvo o piatto.

Dimensioni e pollici

Le misure di un televisore da 50 pollici possono variare da un modello all’altro, a seconda dello spessore della cornice, ma va detto che ultimamente la tendenza è quella di ridurre al massimo il bordo che incornicia lo schermo, fino ad arrivare alla purezza del “borderless” nei modelli di punta.

In linea di massima, la lunghezza di un TV 50 pollici è di circa 112 cm, per circa 65 cm di altezza. Se avete deciso di acquistare un TV 50 pollici quindi, probabilmente avrete a disposizione uno spazio più che adeguato nel vostro ambiente domestico.

Distanza dalla TV

Lo spazio necessario per ospitare un TV 50 pollici non riguarda soltanto il rettangolo dentro cui inserire lo schermo. Quando si acquista uno Smart TV di queste dimensioni è necessario valutare se vi sia spazio sufficiente tra noi e lo schermo, al fine di valorizzare al massimo la tecnologia del nostro TV e allo stesso tempo preservare la salute dei nostri occhi.

La distanza minima per guardare un TV 50 pollici dipende dalla risoluzione. Un TV 50 pollici Full HD richiede una maggiore distanza rispetto al 4K, che ha dei pixel molto più piccoli. A distanza troppo ravvicinata, infatti, si cominciano a percepire i singoli pixel a discapito della qualità della visione.

Per un TV 50 pollici la distanza minima per non percepire i pixel è di 1,9 metri per l’HD e di un metro per il 4K. Ovviamente è sconsigliabile guardare uno schermo così grande a così breve distanza, la distanza ideale è piuttosto intorno ai 3 metri. Per non affaticare la vista, sarebbe inoltre opportuno fare una pausa di tanto in tanto.

Risoluzione: 4K, UHD, Full HD

Come è noto, la risoluzione di uno schermo è data dal prodotto tra il numero di pixel orizzontali e quello di pixel verticali. Se la risoluzione HD corrisponde a 1920×1080 pixel, la sigla Ultra HD (UHD) designa tutte quelle risoluzioni che vanno oltre l’HD, ad esempio il 4K, che ha 3840×2160 pixel.

Viste le dimensioni non proprio contenute dei televisori 50 pollici, suggeriamo di preferire sempre l’acquisto di un 4K, non soltanto per garantirsi un’esperienza generale di visione migliore, ma anche per stare al passo coi tempi e proiettarsi nel futuro, visto che è prevedibile che i contenuti 4K saranno sempre maggiormente disponibili. Per chi cerca un TV di grande formato, i televisori 50 pollici 4K sono lo standard sotto il quale non si dovrebbe scendere.

Funzioni Smart TV

Attualmente la quasi totalità dei TV 50 pollici di ultima generazione è classificabile come Smart TV, vale a dire un televisore dotato di microprocessore, connessione Wi-Fi e interfaccia user-friendly per gestire un numero indefinito di funzionalità e dispositivi.

Uno Smart TV 50 pollici 4K è molto più di un televisore, è un vero e proprio computer che dialogherà senza problemi con tutti gli altri dispositivi in vostro possesso, che sia Alexa, il vostro iPhone, il vostro amplificatore o la vostra PlayStation.

Ad oggi, le migliori funzionalità smart, sono offerte dai due sistemi operativi di Google, Google TV e Android TV, oltre che da fire OS di Amazon. Se dovessimo consigliare un televisore solo sulla base di questa caratteristica, allora andremo sul sicuro con uno dei tre OS sopra citati, a seconda dell’interfaccia preferita.

Connettività

Generalmente uno Smart TV di grandi dimensioni offre diverse modalità di connessione. Attraverso Wi-Fi e Bluetooth è possibile far dialogare il TV 50 pollici con gli altri dispositivi presenti nelle vicinanze senza bisogno di cavi. Diversi televisori integrano Apple AirPlay 2, Chromecast o altri software per la trasmissione di contenuti in streaming dal proprio dispositivo mobile.

Oltre alla connettività wireless, sul retro del televisore normalmente sono presenti un certo numero di porte di connessione, ad esempio quelle HDMI, che ormai sono uno standard per la trasmissione video/audio, o quelle USB. Molti Smart TV presentano anche l’uscita audio ottica, poco usata ma molto apprezzata dagli intenditori per la qualità del segnale audio offerto dalla fibra ottica.

Audio

La grandiosità delle immagini offerta da un TV 50 pollici viene esaltata al massimo grado se affiancata da una qualità dell’audio all’altezza di quello che stiamo vedendo. Gli Smart TV hanno altoparlanti integrati che generalmente hanno una resa accettabile per l’utente medio, tuttavia l’acquisto di una soundbar è vivamente consigliato se si vuole portare l’esperienza di visione a un livello più alto.

L’offerta commerciale in tema di soundbar è molto articolata e non è facile scegliere il prodotto più consono alle proprie necessità, per questo rimandiamo a questa utilissima guida che vi consentirà di dare al vostro televisore un impianto sonoro degno della potenza visiva di un 50 pollici 4K.

HDR

Il vero salto di qualità che contraddistingue gli Smart TV di ultima generazione è certamente l’HDR (High Dynamic Range), più comunemente denominato HDR10, una tecnologia innovativa che restituisce una gamma di colori molto intensa e contrastata, e garantisce dettagli accurati anche nelle scene più buie.

Un TV 4K HDR da 50 pollici vi darà una sensazione di immersione totale in quello che state vedendo, tanto è vicina la gamma cromatica a quella esperibile nella vita reale. L’HDR10+, che rappresenta un’evoluzione dell’HDR e che si trova nei modelli più costosi, analizza la scena fotogramma per fotogramma per regolarne costantemente la luminosità e restituisce una gamma calibrata di colori estremamente fedele all’originale.

Schermo curvo o piatto

Lo schermo curvo è stato creato per offrire un’esperienza di visione più avvolgente e immersiva rispetto a uno schermo piatto, cosa che lo rende ad esempio molto appetibile per i gamers più appassionati. La particolare curvatura consente di vedere meglio le parti angolari dello schermo e soprattutto di minimizzare la riflessione di fonti luminose esterne.

Uno schermo curvo risulta preferibile qualora non si abbia una distanza sufficiente tra il divano e la TV, anzi dà il meglio di sé proprio quando si guarda un po’ più da vicino posizionandosi in corrispondenza del cono di visione. Va da sé che chi verrà a trovarsi in posizione più defilata sul divano avrà un angolo di visione non ottimale per le caratteristiche dello schermo curvo.

Per concludere, un TV 50 pollici curvo è una scelta abbastanza radicale e non è consigliabile se non in presenza di particolari necessità e condizioni di utilizzo che ne giustifichino l’acquisto.

TV 50 pollici OLED, LED o QLED: quale scegliere

La scelta fra OLED e LCD (LED o QLED sono essenzialmente dei pannelli LCD) è uno dei temi cruciali che bisogna affrontare quando si vuole comprare uno Smart TV. Una prima importante scelta è quella relativa al budget che vogliamo investire: un TV OLED 50 pollici o un TV Samsung 50 pollici QLED costano sensibilmente di più di un qualunque TV LED 50 pollici.

Se i pannelli OLED sfruttano le proprietà di alcuni “composti organici” di emettere luce se sollecitati elettricamente, i pannelli LCD sfruttano invece le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi, che però non emettono luce propria ma devono essere retroilluminati da LED.

Nel caso invece degli schermi QLED (dove la Q sta per Quantum Dot, punto quantico), tra LED e cristalli liquidi c’è questo film sottilissimo di “punti quantici” (nanocristalli semiconduttori) che filtrano e manipolano la luce emessa dei led rendendo i colori più puri e brillanti e offrono una resa molto più luminosa e accattivante rispetto agli LCD tradizionali e agli OLED.

Questi ultimi, rispetto ai pannelli LCD, sono invece apprezzati per la leggerezza, la sottigliezza, i consumi, per il contrasto, la saturazione e il tempo di risposta, ma hanno come contropartita un costo maggiore, maggiore deteriorabilità e minore luminosità. Alte prestazioni quindi, ma con un rapporto costi/benefici che può essere opinabile.

Giudizio conclusivo

Dopo questa lunga analisi sui migliori smart TV 50 pollici, siamo pronti per dare il nostro giudizio conclusivo. Come avrete sicuramente notato leggendo gli ultimi paragrafi di questa guida, le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta del modello da acquistare sono davvero tante. Nella selezione dei televisori da inserire nella lista, abbiamo cercato di includere solo i migliori e che in qualche modo riescono a raggruppare tutte queste caratteristiche in maniera equilibrata. Tuttavia, nel caso in cui vogliate dare priorità al sistema operativo, piuttosto che alle connettività o l’audio, allora vi consigliamo di leggere attentamente le sezioni dedicate, in modo da essere certi di prendere sempre la scelta migliore e più adeguata alle vostre esigenze.

