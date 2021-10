Se sei alla ricerca di un dispositivo che migliori l'audio della tua smart tv la soundbar è il dispositivo che fa per te. Attraverso questa classifica delle migliori soundbar 2021 potrai confrontare le caratteristiche tecniche e le funzioni e acquistarle al prezzo più conveniente.

A smart tv grandi, con un'altissima definizione dell'immagine e con una connettività eccellente capace di mettere in comunicazione i vari device di casa nostra, spesso non corrisponde un suono altrettanto sviluppato e performante. Capita infatti che apparecchi anche molto costosi fatichino, per ragioni di spazio nel case, a produrre un suono potente e avvolgente. Le soundbar, che si posizionano esattamente alla base della tv, sono dispositivi in grado di soddisfare le esigenze di quanti desiderano vedere un film, un concerto o ascoltare musica attraverso la smart tv e godere di un'esperienza immersiva e pienamente soddisfacente. Le migliori soundbar sono in grado di connettersi alla vostra tv via WiFi, bluetooth o via cavo e riprodurre il suono in base alla quantità di altoparlanti da cui sono composte. Maggiore sarà la quantità di altoparlanti (che sono disposti in modo da orientare il suono in vari punto dello spazio d'ascolto) migliore sarà la sensazione di immersione nell'azione filmica. Elementi da prendere in considerazione per la scelta della migliore soundbar sono, oltre alla connettività, i canali (ovvero il numero di altoparlanti) che possono essere da 2 a 7 e la possibilità di controllo tramite telecomando della tv, telecomando specifico e assistente vocale, sia Alexa, Google Assistant o Siri. Vediamo dunque insieme una selezione delle migliori soundbar presenti attualmente nel mercato. Per maggiori informazioni su questo prodotto puoi consultare la nostra guida completa all'acquisto.

Sony HT-S350

Potenza totale di ben 320 watt, un surround avvolgente, e bassi profondi grazie al subwoofer wireless a due vie per questa soundbar Sony che si avvicina di molto alla Sony HT-CT290. Grazie alla tecnologia Sony S-Force PRO Front Surround e 5.1ch Decode questa soundbar consente un audio avvolgente dai dettagli accurati e limpidi. Il bluetooth consente invece l'ascolto della musica immediato dai device mobili come smartphone e tablet.

Questo sistema audio, che si collega alla smart tv tramite HDMI ARC con un unico cavo o tramite ingresso ottico è configurato in modalità 2.1 e i 300 watt di potenza garantiscono un volume di suono adeguata alle aspettative. Una porta USB consente il collegamento utile per gli aggiornamenti del software di gestione della soundbar. Interessante anche il prezzo, che colloca questo prodotto tra le migliori soundbar presenti sul mercato.

Bomaker soundbar 2.0

Tra i dispositivi entry level un prodotto di sicuro interesse è la soundbar Bomaker 2.0. Ha una potenza di 80 watt capace di creare un effetto surround 3D di alta qualità e riprodurre l'ambiente audio del cinema. Questa soundbar dispone di 4 modalità predefinite (Equilibrata, Bassi, Triplo, Voce) per regolare e modulare adeguatamente i dialoghi, i bassi e la profondità del suono.

La soundbar Bomaker è dotata di connessione bluetooth 5.0 grazie alla quale è possibile collegare il telefono o il tablet e ascoltare la propria musica. Le interfacce Ottico, AUX e USB, sono invece utili per collegare un'ampia gamma di dispositivi esterni, come il laptop. Ottima la connettività: con ben quattro modalità da scegliere (bluetooth, Ottico, Aux e USB). La soundbar può essere appoggiata alla base del mobile tv o montata sulla parete, grazie alla staffa apposita, per garantire la migliore configurazione audio. Prezzo davvero interessante per un prodotto base duttile e affidabile.

Yamaha Yas 207

Passiamo ora a un dispositivo completo e ricco di funzioni: si tratta della soundbar Yamaha Yas 207. Dotata di tecnologia audio 3D Virtuale, in grado di ricreare la sensazione di effetti provenienti dall'alto (come il rumore della pioggia o di un aereo), questo dispositivo è in grado di avvolgere completamente lo spettatore nell'azione filmica o di proiettare il giocatore al centro di una sessione di un videogame. La potenza in watt è interessante, anche se non tra le più alte: 200 W (100 W di soundbar + 100 W di subwoofer).

Questa Yamaha soundbar si fa apprezzare anche per la semplicità d'uso: se la connessione HDMI del vostro televisore è compatibile con la funzione CEC, vi servirà un solo telecomando per accendere e spegnere il sistema, selezionare l’ingresso, regolare il volume e attivare facilmente ulteriori funzioni. Molto comoda anche l'app per smartphone Home Theater Controller, che dispone di tante funzioni smart facili da usare e consente di accendere o spegnere il sistema, selezionare il contenuto da riprodurre e settare la qualità audio in base alle vostre esigenze.

Sonos Beam

Tra i prodotti di fascia alta un posto di assoluto rilievo è ricoperto dalla Sonos soundbar Beam. Si tratta di una soundbar intelligente e compatta per tv, musica e molto altro. Sonos Beam si controlla tramite comando vocale, telecomando o attraverso l'apposita applicazione sviluppata dal marchio americano. Grande attenzione è stata messa nella riproduzione della voce umana e quindi dei dialoghi dei film, che risultano perfettamente fruibili anche con la voce sussurrata.

Attraverso Google Assistant e ad Amazon Alexa (già integrato), è possibile riprodurre la musica e i notiziari, impostare la sveglia, ricevere la risposta a qualsiasi domanda senza tenere le mani occupate. Quattro woofer ellittici a gamma completa e un tweeter armonizzano le frequenze basse e alte rendendo l'esperienza audio davvero appagante. La soundbar Sonos Beam è compatibile anche con AirPlay2 e quindi dialoga agevolmente con i dispositivi Mac. Semplice la connessione TV, che avviene tramite cavo HDMI.

LG SL4Y

La soundbar LG SL4Y è stata progettata per offrire un suono limpido e privo di distorsioni anche a volumi molto elevati. Grazie a una membrana in carbonio la cassa woofer wireless assicura un suono sempre pulito con bassi morbidi e avvolgenti, grazie anche ai 300 watt di potenza complessiva. La funzione Adaptive Sound Control individua il tipo di contenuto audio (musica, film, notiziari) e regola automaticamente la modalità sonora per creare un'esperienza audio ideale.

La LG soundbar si collega alla smart tv tramite cavo ottico mentre il bluetooth consente ai device di casa (siano essi telefonini, tablet o laptop) di riprodurre i vostri file audio preferiti. Ottimo il rapporto qualità/prezzo per un prodotto che offre anche l'opzione (ad un prezzo superiore) con HDMI e ARC.

Sony HT-SF200

Qualità Sony per questa soundbar 2.1 (2 canali più un subwoofer integrato) semplice ma performante e capace di supportare il codec Dolby Digital. La S-Force Pro Front Surround e la connettività bluetooth consentono di riprodurre facilmente audio in streaming da altri dispositivi come smartphone e tablet. Con qualunque film, programma televisivo o file musicale, lo spettro delle frequenze alte e basse viene riprodotto fedelmente e conferisce ai dialoghi chiarezza in tutte le situazioni.

La Sony HT SF200 è molto comoda anche l'uscita HDMI ARC, perfetta per il collegamento tra la smart tv e la soundbar. Tramite un unico telecomando è inoltre possibile controllare tutti i dispositivi collegati. La connessione wireless consente invece la connessione ai dispositivi Android TV mentre una USB consente la riproduzione dei tuoi file audio preferiti. La potenza in uscita non è elevatissima (80 watt) ma la diffusione a 360° assicura rotondità del suono e un'immersione completa nella scena del film.