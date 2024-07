Smart TV 4K 55'' TCL con controllo vocale: MINIMO storico a 499€

La smart TV 4K TCL da 55 pollici si distingue tra i modelli attualmente in sconto su Amazon grazie alle sue eccellenti caratteristiche tecniche. Risoluzione altissima, Dolby Vision e Atmos, tecnologia HDR e assistente Google integrato: questa TV offre un’esperienza visiva coinvolgente per serie TV, film, sport, documentari e giochi.

Non perdere questa promozione, terminerà a breve: acquista ora su Amazon la smart TV 4K TCL a soli 499 euro, approfittando di uno sconto last minute del 6%.

Smart TV 4K TCL al prezzo più basso di sempre

Dotata della tecnologia Quantum Dot, questa smart TV riproduce una gamma infinita di colori e sfumature, garantendo immagini brillanti e realistiche. Il sistema 4K HDR PRO 1000 assicura una fruizione High Dynamic Range (HDR) di livello premium, con contrasti intensi e dettagli nitidi. Inoltre, il display nativo a 144Hz offre una fluidità straordinaria: il top anche per le scene d’azione più movimentate. Inoltre, con Game Master Pro godrai di un’azione dinamica a 240Hz, latenza ridotta e impostazioni di immagine ottimizzate per il gaming. Stiamo parlando di una Google TV, con assistente Google integrato, che ti permette di accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti tramite controllo vocale hands-free. È compatibile anche con Alexa, per una maggiore versatilità.

Approfitta dell’offerta in corso per pagare ulteriormente meno e per goderti un’intrattenimento di alta qualità: aggiungi subito al carrello la smart TV 4K TCL da 55 pollici, così da riceverla in pochissimi giorni direttamente a casa e con consegna gratuita.