3 serie tv imperdibili da vedere questa estate su NOW

L’estate è uno dei momenti migliori per concedersi un po’ di sano relax davanti al televisore, magari guardando una o più serie televisive mentre fuori le temperature roventi invitano a restare al fresco in casa. E se si cercano produzioni di qualità, il meglio lo offre la piattaforma streaming NOW, grazie alla quale è possibile contare sull’intera programmazione di Sky, con le migliori serie tv internazionali firmate HBO. In queste ore, il piano Entertainment è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.

Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato 3 serie tv da vedere su NOW imperdibili. Le prime due sono uscite quest’anno, la terza invece è una delle migliori serie (se non la migliore in assoluto) del 2023.

The Regime – Il palazzo del potere

In The Regime – Il palazzo del potere, l’attrice Kate Winslet è la Cancelliera Elena Vernham, a capo di una nazione fittizia dell’Europa centrale. Tra le nuove uscite del 2024, la serie ideata da Will Tracy e diretta da Jessica Hobbs e Stephen Frears figura tra i contenuti più interessanti del catalogo NOW.

The Sympathizer (Il Simpatizzante)

Il simpatizzante è una miniserie televisiva del 2024, ideata da Don McKellar e Park Chan-wook. Ambientata nella Guerra del Vietnam, con protagonista una spia comunista, è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Vie Thanh Nguyen vincitore del premio Pulitzer per la narrativa. Nel cast, come attore principale, figura Robert Downey Jr.

The Last of Us

A differenza delle prime due, The Last of Us è una serie del 2023 (la seconda stagione arriverà nel 2025). Ispirata all’omonimo videogioco dello studio statunitense Naughty Dog, la serie ha per protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal. La prima interpreta Ellie, una ragazza di 14 anni immune all’infezione da Cordyceps, ritenuta la chiave per trovare una cura contro il fungo che da vent’anni trasforma le persone in zombie. Il secondo è invece Joel, contrabbandiere di 50 anni che ha perso ogni speranza nei confronti dell’umanità.