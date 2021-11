Tasto dislike di YouTube: ecco come cambia

Google cambia il comportamento del tasto non mi piace di YouTube. Il portale ufficiale di YouTube annuncia una novità piuttosto importante per la fruizione della piattaforma video più importante al mondo: “stiamo rendendo privato il conteggio dei non mi piace su YouTube, ma il pulsante non mi piace non scomparirà. Questa modifica inizierà a essere implementata gradualmente fin da oggi.”

Come cambia il tasto non mi piace di YouTube

Non è la prima volta che il colosso del web si concentra su come rendere meno frustrante l'esperienza su YouTube: già dal 2019, infatti, Google sta sperimentando vari sistemi per gestire meglio uno dei tasti più divisivi della sua piattaforma. Il pulsante non mi piace di YouTube non verrà rimosso dal portale ma, “nascondendo” il conteggio dei non mi piace sulla piattaforma, lo stesso Google si aspetta una importante riduzione del feedback negativo sotto un video per il puro scopo di aumentare il conteggio dei non mi piace.

“Abbiamo anche sentito direttamente dai creator più piccoli e da coloro che hanno appena iniziato [a pubblicare su YouTube, ndr.], che sono ingiustamente presi di mira da questo comportamento – sottolinea il colosso di Mountain View. Il nostro esperimento ha confermato che ciò si verifica in una proporzione maggiore sui canali più piccoli.” I content creator continueranno a vedere conteggiato il numero dei non mi piace nei loro video tramite l'apposito pannello di gestione su YouTube, mentre la piattaforma terrà ancora conto dei non mi piace degli utenti per ottimizzare sempre più i suggerimenti dei video da guardare.