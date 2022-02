Youtube per Android: nuova interfaccia grafica a schermo intero (FOTO)

Secondo 9to5Google, YouTube per Android starebbe ricevendo un nuovo aggiornamento grafico proprio in queste ore, apprezzabile durante la visualizzazione a schermo intero dei video presenti sulla piattaforma.

Youtube per Android si aggiorna con un layout più completo per i video a schermo interno

Nuovi elementi farebbero la loro comparsa nel momento in cui, guardando un video in fullscreen, l'utente dovesse mettere in pausa la riproduzione. L'immagine che vi mostriamo di seguito chiarisce meglio il tutto:

Nella parte in basso a sinistra troverebbero spazio altre cinque icone, grazie a quali mettere mi piace al video, non mi piace, commentarlo, aggiungerlo ad una playlist o condividerlo con i propri amici.

In basso a destra, invece, sarebbe collocata un'ulteriore icona di Youtube per mezzo di cui procedere con la visione di altri contenuti simili a quello scelto, o comunque proposti in una sorta di carosello in base all'algoritmo.

Come detto, l'aggiornamento di Youtube sarebbe in fase di rilascio in queste ore per gli utenti Android e, nel giro di qualche giorno, dovrebbe essere disponibile per tutti.