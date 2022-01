Youtube: Smart Download per guardare i video anche senza internet

La chiacchierata funzionalità degli Smart Download, già vista ed apprezzata su YouTube Music, sarebbe ormai prossima per l'esordio sull'app ufficiale. Proviamo a capire qualcosa in più circa il suo funzionamento.

Smart Download su Youtube: presto disponibili anche in Italia?

Oltre che per la musica, YouTube sta testando l'efficacia dei “download intelligenti” anche sulla piattaforma principale. La funzione Smart Download si occuperà di scaricare in automatico un certo numero di video a settimana, basandosi sull'algoritmo dei consigli di Youtube. Questo consentirà di guardare quei video anche restando offline.

Al momento, gli Smart Download risultano operativi per una ristretta cerchia di utenti europei a cui è stato proposto di testare per primi la nuova funzionalità. Volendo entrare maggiormente nel dettaglio, l'applicazione scaricherà circa 20 video settimanali in presenza di connessione Wi-Fi, individuandoli in base al numero di visualizzazioni, alla cronologia ed ai gradimenti dimostrati dall'utente.

L'aspetto importante da sottolineare è che la rete dati del telefono non verrà in alcun modo coinvolta nell'operazione: senza Wi-Fi, nulla sarà eseguito. Ovviamente, sarà prevista anche l'opzione per disabilitare questa possibilità. Nessuna informazione è tuttavia disponibile riguardo alle tempistiche necessarie per l'esordio a livello globale degli Smart Download di Youtube (anche se non dovrebbe mancare molto).