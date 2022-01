Xiaomi Winter Sale: tutti gli smartphone che vuoi scontati fino a 100 euro

Xiaomi non scherza e ha deciso di iniziare il nuovo anno scontando i suoi migliori prodotti fino a quasi 100 euro. Un'occasione irripetibile con tutta la garanzia di acquistare direttamente dal Mi Store ufficiale grazie ai Winter Sale. Prezzi davvero scioccanti ti aspettano, come questo top di gamma il Xiaomi 11T Pro tuo a soli 599 euro, invece di 649 euro. Il suo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G ti regalerà prestazioni davvero rivoluzionarie unite a un consumo energetico più efficiente. Inoltre, la nuova tecnologia delle sue fotocamere ti garantiranno scatti con effetti speciali professionali semplicemente nel palmo della tua mano.

Xiaomi Winter Sale: un'occasione unica per cambiare smartphone

Cosa c'è di meglio se non iniziare il nuovo anno cambiando il proprio smartphone? Meglio però sfruttare l'opportunità che ci regala Xiaomi con i Winter Sale! Tantissimi prodotti super scontati per acquistare il meglio al prezzo più basso di sempre.

Come questo Xiaomi 11 Lite 5G NE scontato di quasi 100 euro, lo acquisti a soli 319,90 euro, invece di 399,90 euro. Ti innamorerai del suo design ultraleggero, ma allo stesso tempo elegante e snello. Colorazioni fantastiche che potrai abbinare al tuo outfit. Non gli manca nulla nemmeno dal punto di vista tecnico. Schermo AMOLED da 6,55″ con Corning Gorilla Glass 5 che lo rende ancora più resistente e robusto. Il Dolby Vision ti restituirà tutti i dettagli di ciò che vedi con tonalità intense e un'elevata precisione dei colori. Infine, potrai godere di immagini fluide in un'esperienza coinvolgente grazie alla frequenza di aggiornamento da 90Hz e alla frequenza di campionamento del tocco da 240Hz.

Infine ecco un altro pezzo da novanta, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro Special Edition tuo a soli 299,90 euro, invece di 349,90 euro. Un mostro di tecnologia. Fotocamera da 108MP, schermo AMOLED da 120Hz e ricarica rapida a 33W. Cosa chiedere di più da uno smartphone che ha nel cuore un Qualcomm Snapdragon 732G con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione! Ideale per foto e gaming, questo smartphone ti regalerà tantissime emozioni.