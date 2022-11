Xiaomi WiFi SPACCA muri: torna a 19€ il repeater dual band

Un potentissimo ripetitore WiFi, ma non un modello qualsiasi. Questo spettacolare modello di punta di Xiaomi è in grado di regalarti una rete super stabile in ogni angolo della casa. Pochi minuti per abbinarlo al router di casa, massimo controllo tramite applicazione per smartphone ed eccellenti prestazioni. Supporto alla rete 2,4 Ghz e 5 Ghz: perfetto quindi per la casa smart, ma anche per il PC, il decoder e la smart TV. In più, a disposizione hai anche una porta Ethernet per effettuare un collegamento a cavo super stabile.

Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 19€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

La doppia antenna permette al segnale di rimbalzare proprio nel punto dove la rete diventa più instabile. Un eccellente ponte, che permetterà al segnale di rinforzarsi e arrivare in modo uniforme in tutta l’abitazione. Super semplice da usare e configurare, supporta alla perfezione anche molti dispositivi collegati contemporaneamente.

La rete 2,4 Ghz è perfetta – grazie al lungo raggio – per i dispositivi di smart home. Quella da 5Ghz invece, a raggio più corto, ma molto potente, è perfetta per tutti i dispositivi che hanno bisogno di prestazioni importanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.