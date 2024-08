Xiaomi vuole stupirvi con un nuovo smartphone senza pulsanti fisici

Xiaomi intende stabilire nuovi standard nel mercato degli smartphone di fascia alta e, proprio in questi giorni, sono emerse notizie alquanto sorprendenti circa i futuri piani dell’azienda cinese.

Oltre a proseguire il lavoro sui chip personalizzati, sembra che Xiaomi stia concretamente progettando un nuovo dispositivo di punta, noto con il nome in codice Zhuque, completamente diverso dai modelli presentati finora.

Folle idea di Xiaomi: cosa sappiamo su Zhuque

L’indiscrezione è stata inizialmente condivisa dal leaker chunvn8888, per poi essere ripresa dal sito Smartprix. A rendere speciale Zhuque sarebbe la totale assenza di pulsanti fisici: parliamo quindi di uno smartphone Xiaomi “all-screen”. Non è ben chiaro come il dispositivo verrebbe gestito dall’utente, ma si ipotizza che Zhuque possa sfruttare controlli tramite gesture, bordi sensibili alla pressione e persino i comandi vocali.

Un’altra caratteristica che contribuirebbe all’unicità di Zhuque è relativa alla fotocamera selfie integrata sotto al display: una tecnologia che i produttori di smartphone stanno cercando di perfezionare ormai da diversi anni. Samsung e ZTE hanno già tentato questa soluzione, ma Xiaomi potrebbe essere la prima società ad includere tale espediente costruttivo su un telefono privo di tasti fisici.

In merito alle restanti specifiche hardware, questo rivoluzionario smartphone Xiaomi verrebbe alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, identificato con il nome in codice SM8775. Parliamo dello stesso chip con cui potrebbe essere equipaggiato anche il futuro Xiaomi 15S Pro, il cui lancio è previsto per il secondo trimestre del 2025.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli circa il display, la batteria o le altre fotocamere, ma questa fuga di notizie rende appieno l’idea di quali siano gli ambiziosi piani dell’azienda per ridefinire le regole nel mercato degli smartphone top di gamma. Nonostante il progetto sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo (sempre secondo i rumor), il debutto dello smartphone Zhuque realizzato da Xiaomi potrebbe avvenire già nel primo semestre del 2025.