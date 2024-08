Realme fa il miracolo: ricarica rapida completa in 4 minuti a 320W

Ve ne avevamo già parlato in un nostro precedente articolo e Realme ha mantenuto la promessa: l’azienda cinese ha infatti ufficializzato la sua miracolosa SuperSonic Charge da 320W, vale a dire una rivoluzionaria tecnologia di ricarica rapida in base alla quale saranno sufficienti appena 4 minuti per completare l’operazione.

Realme stupisce tutti con la nuova ricarica supersonica

La SuperSonic Charge da 320W di Realme determina un significativo passo in avanti nella tecnologia di ricarica rapida, superando il record precedente di 240W stabilito con Realme GT3. Grazie a questa innovazione, è possibile ricaricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi, raggiungendo il 26% di carica in 1 minuto e oltre il 50% in meno di 2 minuti. Questo progresso segna un’autentica svolta, riducendo drasticamente i tempi di attesa.

Inoltre, Realme ha introdotto la prima batteria pieghevole al mondo per smartphone, con una capacità di 4420mAh che garantisce la ricarica rapida senza però compromettere il design sottile dei dispositivi. Notevoli progressi anche dal punto di vista della sicurezza, grazie al Trasformatore di Tensione AirGap che isola la batteria in caso di guasti, migliorando l’efficienza energetica al 98%. Il caricabatterie “Pocket Cannon” da 320W supporta diversi protocolli di ricarica avanzati, inclusi UFCS, PD e SuperVOOC, che lo rendono estremamente versatile per l’utilizzo con vari dispositivi.

Oltre alla SuperSonic Charge da 320W, Realme ha introdotto diverse novità in campo di intelligenza artificiale, prestazioni ed imaging, tra cui un pulsante a stato solido con funzionalità scorrevole, un display anti-riflesso che riduce i riflessi dell’80%, l’AI Motion Picture e l’AI Gaming Super Resolution, che contribuiscono ulteriormente a migliorare l’esperienza d’uso. Tali innovazioni confermano ancora una volta l’impegno di Realme nel superare le aspettative dei consumatori, offrendo tecnologie avanzate e prestazioni al top.