Una videocamera di sorveglianza di Xiaomi che – grazie al supporto magnetico – potrai facilmente sistemare dove ti serve. Grazie ai super sconti Amazon del momento, puoi portarla a casa a 19,99€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Xiaomi: videocamera di sorveglianza in super sconto

Bella e particolare, con il suo design sferico – e la parte piatta magnetica – rendono questo dispositivo per la videosorveglianza interna oppure esterna.

Collegala in WiFi a Internet e poi – attraverso l’applicazione per smartphone Android e iOS – potrai vedere in tempo reale quello che accade nell’ambiente circostante, godendo di risoluzione FHD. Non manca, naturalmente, il supporto alla visione notturna: immagini chiare anche in assenza di luce ambientale.

Inoltre, grazie al software avanzato integrato, potrai sfruttare la possibilità di ricevere una notifica in caso di movimenti anomali, ma solo umani: non rischi di ricevere alcun falso allarme, nemmeno in caso di animali domestici in casa.

Per avere subito questa eccezionale videocamera di sicurezza di Xiaomi in super sconto su Amazon a 19,99€ devi solo approfittarne prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

