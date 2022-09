Xiaomi sta sviluppando un cameraphone simil-DSLR

In queste ore è emerso un brevetto che fa riferimento ad un inedito software fotografico di casa Xiaomi che verrà – probabilmente – inserito in un prossimo smartphone di fascia alta. Pare che la compagnia sia al lavoro su un sistema zoom molto simile a quello delle fotocamere DSLR. Per farla breve, la compagnia cinese sta studiando qualcosa di incredibile per un’ammiraglia next-gen.

Intanto ci aspettiamo la nuova serie di punta Xiaomi 12T e 12T Pro; i due device saranno prodotti incredibili, stando a quanto si apprende in rete da recenti rumors. Il debutto di questi smartphone è previsto per il 4 ottobre.

Xiaomi: cosa sappiamo di questo inedito cameraphone?

Unitamente ai nuivi flagship, pare che la compagnia stia lavorando ad un nuovo modulo fotografico. A dirlo è stato il leakster Digital Chat Station. Ad oggi, la maggior parte di telefoni moderni ha un comparto foto-video di punta, ma adesso Xiaomi pare che voglia spingersi oltre.

In poche parole, abbiamo ottiche tele capaci di zoom molto potenti ma gli utenti devono sempre ingrandire in maniera digitale per cambiare lunghezza focale, solo così si possono cattuare foto bellissime. Gli unici device con ottiche fisiche sono stati il Galaxy S4 Zoom e il K Zoom ma non hanno mai riscosso grande successo. L’azienda asiatica potrebbe non aver abbandonato questo concetto iniziato da Samsung e pare che voglia spingersi in nuovi territori. Il mercato sarà pronto ad uno smartphone con ottiche fisiche variabili?

Si parlerà di prodotti grossi, spessi e con poco spazio per la batteria, visto che gran parte dei componenti sarà dedicsato alle fotocamere con lunghezza focale variabile. Qui si tratta solo di un rumor derivato da un brevetto trapelato online. Non c’è nulla di definitivo e non è detto che vedremo mai un dispositivo commerciale con simili caratteristiche.

Intanto attendiamo i futuri Xiaomi 12T e, nei primi mesi dell’anno, la serie Xiaomi 13 con Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo chip che Qualcomm presenterà allo Snapdragon Summit di metà novembre.

