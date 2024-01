Xiaomi Smart Camera C300: sicurezza a prezzo eccezionale

Xiaomi Smart Camera C300 è una potente videocamera di sorveglianza WiFi per mettere in sicurezza la tua casa. Grazie a una qualità dell’immagine in 2K super nitida e l’IA aggiornata hai uno strumento potente. Approfitta subito dell’offerta lampo sul Mi Store. Acquistala a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Un vero e proprio affare che però dura pochissimo tempo. Ti consigliamo di essere veloce se non vuoi rimanere a bocca asciutta.

Xiaomi Smart Camera C300: tecnologia al tuo servizio

Assicurati il massimo della protezione e della tranquillità con la Xiaomi Smart Camera C300 2K. Tanta tecnologia al tuo servizio per non spaventarti inutilmente. Infatti, quante volte capita di ricevere notifiche allarmanti sullo smartphone dalle videocamere di casa senza che effettivamente sia successo nulla? Con questo dispositivo, grazie alla tecnologia AI, puoi dire addio ai falsi allarmi perché il rilevamento umano sa distinguere le vere emergenze.

Scopri tutte le sue caratteristiche a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Sappi che se vuoi puoi decidere di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

