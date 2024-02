Xiaomi Smart Band 8 Active a 23€ è FOLLIA: smartband eccellente a prezzo WOW

Xiaomi Smart Band 8 Active è uno smart band di alta qualità. Un wearable eccellente, dotato di ampio display da 1,47″ e di una marea di funzionalità dedicate a sport e salute. Oltre a questo, è perfetto per gestire dal polso tutte le notifiche in arrivo sul tuo smartphone.

Incredibilmente, da eBay adesso hai la possibilità di portarlo a casa a 23€ circa appena. Per approfittarne, dovrai fare in fretta: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice sconto speciale ” SANVALENTINO “. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, in una manciata di giorni. Fai in fretta: la disponibilità è super limitata.

Un prodotto di qualità, che ti permetterà di mettere al polso un eccellente assistente digitale da polso. Personalizza l’ampio display scegliendo fra più di 100 stili differenti e inizia subito a sfruttarne il potenziale. Perdetto per la salute, controlla il battito cardiaco e la quantità di ossigeno nel sangue in tempo reale e non solo. Si occuperà anche di monitorare costantemente la qualità del riposo notturno.

Il perfetto alleato per lo sport. A disposizione hai oltre 50 modalità di allenamento e nemmeno l’acqua e il sudore saranno un problema. Infatti, non manca la certificazione 5ATM, che ti garantisce di poterlo immergere in acqua fino a 50 metri senza alcun problema. Per finire, eccellente anche l’autonomia energetica: fino a 14 giorni di autonomia con una sola ricarica.

Insomma, Xiaomi Smart Band 8 Active è uno smartband di qualità, completo e ora disponibile anche a prezzo piccolissimo su eBay. Per approfittare dell’occasione a tempo limitato, semplicemente metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice ” SANVALENTINO “. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, in pochissimi giorni. Sii rapido: la disponibilità è limitata.

