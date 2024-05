Xiaomi Smart Band 8 Active a soli 22€ è un REGALO su Unieuro

Xiaomi Smart Band 8 Active è la scelta perfetta da mettere al polso se cerchi un dispositivo versatile e intuitivo. A prezzo davvero competitivo già di listino, oggi la paghi ancora meno su Unieuro. Approfitta dell’offerta! Acquistala adesso a soli 22,99€, invece di 24,99€. Sta andando a ruba.

Perfetta al polso per avere sotto controllo non solo le notifiche dallo smartphone, ma anche la tua salute e i tuoi obiettivi di allenamento. Un perfetto assistente quotidiano e personal trainer da polso. Tutto in un dispositivo estremamente compatto e comodo da indossare tutto il giorno.

Xiaomi Smart Band 8 Active: 7 motivi per averla

Perché devi avere assolutamente la Xiaomi Smart Band 8 Active? Ci sono 7 motivi che ti confermeranno la bontà di questo prodotto. Prima di tutto il prezzo in super offerta e con consegna gratis su Unieuro. Oggi è tua a soli 22,99€! Davvero speciale vero? Allora mettila subito in carrello.

Così ti assicuri una smartband con display LCD da 1,47 pollici colorato, luminoso e ampio. Inoltre, con questa al polso hai a tua disposizione oltre 50 modalità sportive e resistenza all’acqua per monitorare il tuo allenamento ovunque e raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Il corpo sottile da 9,99 mm ti regala la massima comodità.

Aggiungiamoci anche il monitoraggio non-stop di sonno, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue. Continuiamo con più di 100 quadranti che si adattano al tuo stile e finiamo con una batteria che dura fino a 14 giorni con una ricarica. Acquistala subito a soli 22,99€, invece di 24,99€.