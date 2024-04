Xiaomi Smart Band 6 con Alexa: best buy del momento a soli 39€

Xiaomi Smart Band 6 si distingue non soltanto per l’impeccabile qualità costruttiva ma anche per le numerose funzioni esclusive al servizio dell’utente (come l’assistente virtuale Alexa). Notevoli progressi sono stati compiuti rispetto alle unità di passata generazione: estrema comodità al polso, software completissimo e lunga autonomia pongono le basi per un prodotto da non perdere.

L’offerta sta per giungere al termine, approfitta di quest’occasione e completa il tuo ordine su Amazon: grazie ad un vantaggioso sconto del 12%, la smart band di Xiaomi sarà tua ad un prezzo di appena 39 euro.

Nuovo sconto per Xiaomi Smart Band 6

Xiaomi Smart Band 6 vanta la presenza di un nuovo display AMOLED da 1,56 pollici, il 49% più grande rispetto al precedente modello, per immagini sempre chiare e nitide. La compagna ideale per il tuo benessere, con 30 modalità di allenamento.

Registra il battito cardiaco e le calorie bruciate, rileva il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitora il sonno e tanto altro ancora. Eccellente l’autonomia: Smart Band 6 garantisce un utilizzo continuativo fino a 14 giorni.

Le unità a disposizione stanno per finire, segui l’istinto ed aggiungi al carrello la tua nuova Xiaomi Smart Band 6 ad un prezzo minimo: la riceverai a casa in tempi rapidissimi e senza spese di consegna.